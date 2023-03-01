شكرا لقرائتكم خبر عن ايسما موجولوسى: جاهزون تمامًا لنيجيريا.. وعلينا حفر أسمائنا فى التاريخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الأوغندي جاكسون مايانجا المدير الفني لمنتخب أوغندا تحت 20 عام، أن فريقه لديه القدرة على التأهل إلى الدور نصف النهائي من كأس أمم أفريقيا للشباب المقامة حاليًا بمصر خلال الفترة من 19 فبراير حتى 11 مارس المقبل.

وأضاف «مايانجا» خلال تصريحاته بالمؤتمر الصحفي: نحن جاهزين تمامًا لمباراة الغد، قمت بتحضير لاعبي فريقي فنيًا وذهنيًا بأفضل شكل وصورة ممكنه لهذا الحدث الكبير.

وأشار نجم النادي المصري البورسعيدي السابق إلى أن الفوز هو هدفنا الأساسي خلال مباراة الغد، ولا نسعى للتمثيل المشرف أبدًا، نستهدف الوصول إلى المباراة النهائية والتأهل إلى كأس العالم للشباب.

وواصل: لا أرى أن هناك فريقًا كبيرًا وفريق آخر صغير، الملعب هو من يتحكم في ذلك، يجب أن نؤمن بأنفسنا وقدراتنا على الفوز في كل لقاء نخوضه.

وأكمل حديثه قائلاً: لا نعرف الكثير عن فريق نيجيريا، شاهدنا بعض اللقطات لهم في دور المجموعات وأرى أن لديهم فريق وجهاز فني على أعلى مستوى، سيبذل كل فريق غدًا قصارى جهده للتأهل وإسعاد جماهيره بكل تأكيد.

وفي نفس السياق، عَبر ايسما موجولوسي لاعب وسط المنتخب الأوغندي عن سعادته الكبيرة بالإنجاز الذي حققه منتخب بلاده من خلال التأهل إلى هذا الدور من منافسات البطولة.

وأوضح نجم أوغندا الصاعد: ما حققناه حتى الآن ليس سهلاً، بل هو نتاج عمل تلك المجموعة طوال الأشهر الماضية وأرى اننا نستحق الوصول إلى ما هو أبعد من الدور ربع النهائي.

وتابع: نحن جاهزون جسديًا ومعنويًا لمواجهة نيجيريا غدًا ولدينا إيمان كبير بقدرتنا على الفوز، نحن نستطيع ذلك حقًا.

وأتم: يجب أن نحفر اسمائنا في التاريخ، إذا هزمنا نيجيريا وتأهلنا إلى كأس العالم للشباب فسيتذكرنا الجميع، هذا هو هدفنا الأكبر، يجب أن نظل في ذاكرة الجميع لمدة كبيرة.

ويلتقي المنتخب الاوغندي للشباب أمام نظيره النيچيري غد الخميس على ستاد هيئة قناة السويس بالإسماعيلية، في إطار منافسات الدور ربع النهائي من كأس امم افريقيا للشباب.