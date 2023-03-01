شكرا لقرائتكم خبر عن فيريرا يرفض التسرع فى الدفع بالونش بتشكيل الزمالك الأساسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرفض البرتغالى جوسفالدوا فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك التسرع في الدفع بـ محمود حمدى الونش في مباريات الفريق الأبيض رغم جاهزية اللاعب وتعافيه من الإصابة ومشاركته في التدريبات الجماعية للفريق الأبيض.

ويري فيريرا أن تجهيز الونش يكون بطريقة تدريجية حتى يكتسب حساسية المباريات خصوصاً أن تعرض لإصابة قوية أبعدته فترة طويلة عن الملاعب حيث يحرص البروفيسور على التواصل باستمرار مع اللاعب من أجل الاطمئنان على اللاعب لا سيما أنه من العناصر والركائز الأساسية في الخط الخلفى للفريق الأبيض.

ويفرض البرتغالي جوسفالدو فيريرا سياج من السرية علي تدريبات الزمالك التي يخوضها الفريق استعدادًا لمواجهة نظيره بيراميدز يوم الجمعة المقبل، علي استاد الدفاع الجوي، ضمن منافسات الأسبوع العشرين من عمر مسابقة الدورى الممتاز، حيث حرص الخواجة البرتغالي علي منح جميع اللاعبين نفس الجرعة التدريبية من أجل تجهيزهم جميعًا دون الكشف عن ما يدور برأسه حول التشكيل الذي سيخوض بيه اللقاء.

فيريرا حرص خلال الاستعداد لبيراميدز علي الاهتمام بالجانب البدني للاعبي فريقه، من اجل رفع كفاءة المعدل البدني خاصة في ظل ضغط المباريات التي يعاني منها الفريق فى ظل المشاركة بدورى أبطال أفريقيا والدوري، لاسيما وإن المدير الفني للزمالك يرغب في تجهيز جميع اللاعبين مع منحهم أمل الحصول علي فرصة المشاركة في اي توقيت نظرًا للحاجة لخدمات جميع العناصر، كما يرغب جوسفالدو فيريرا في الوصول بتركيز اللاعبين لأعلي مستوي وعزلهم عن أي أحداث آخري تدور داخل قلعة ميت عقبة، كون مباراة بيراميدز تعد من أهم المواجهات في مسابقة الدورى بالوقت الحالي بسبب وضع الفريقين في جدول ترتيب الدوري.

ويحتل الزمالك فى الوقت الحالي المركز الخامس فى جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 32 نقطة، وفى حال الفوز سيصل للنقطة 35، ويعطل بيراميدز صاحب المركز الثانى برصيد 38 نقطة، وشدد فيريرا على لاعبي الزمالك بضرورة طي صفحة دوري أبطال أفريقيا بكل ما فيها، والتركيز جيدًا لمواجهة بيراميدز، حيث إنها مواجهة أمام فريق قوى وعنيد، ويمتلك عناصر على أعلى مستوى ستؤدى لصعوبة المواجهة.