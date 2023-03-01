شكرا لقرائتكم خبر عن حكاية نجم.. شروق فؤاد أسطورة صناعة اللعب فى الكرة الطائرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعد شروق فؤاد نجمة فريق الكرة الطائرة بالنادى الأهلى ومنتخب مصر من أبرز النجمات فى مركز صناعة اللعب فى الكرة الطائرة المصرية، لما تمتلكه من خبرات وحصد بطولات سواء على الصعيد المحلى أو الأفريقى أو العربى.

بدأت شروق فؤاد مسيرتها الرياضية مع ناشئات النادى الأهلى، حتى تدرجت فى المراحل السنية وصولاً إلى الفريق الأول.

شاركت شروق فؤاد مع منتخب بلادها فى "دورة الألعاب الأولمبية للشباب" فى سنغافورة، وحققت مع النادى الأهلى أكثر من 20 بطولة ما بين محلية وإفريقية وعربية، كما حصدت العديد من الألقاب الشخصية، منها أفضل صانعة ألعاب فى ”بطولة إفريقيا للأندية“ عامى 2016 و2019.

كما توجت شروق فؤاد أيضا بجائزة أفضل لاعبة صانع ألعاب فى البطولة العربية وفى أفريقيا عام 2015 و حصلت على لقب أفضل معدة فى العرب وأفريقيا.

يذكر أن شروق فؤاد تخرجت من كلية الإعلام وتعمل فى مجالها فى إحدى الشركات بجانب ممارسة الكرة الطائرة، إلا أنها توازن بين استمرارها كلاعبة وبين عملها.