شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد جمعة ومؤمن محسن فى صدارة هدافى مجموعة بحرى بالقسم الثانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتقاسم أحمد جمعة مهاجم بروكسى مع مؤمن محسن مهاجم جمهورية شبين صدارة هدافى مجموعة بحرى والإسكندرية، برصيد 8 أهداف لكل منهما بعد مرور 19 جولة من دورى القسم الثانى.

ويقدم أحمد جمعة مهاجم المصرى وإنبى السابق، مستويات قوية مع فريه بروكسى في أول سنة له في الممتاز "ب"، ويجد منافسة قوية من اللاعب مؤمن محسن الذى نجح في قيادة جمهورية شبين للمركز الثانى وينافس بقوة على خطف بطاقة الصعود للممتاز.

وجاءت قائمة هدافى مجموعة بحرى والإسكندرية كالتالى..

أحمد جمعة 8 أهداف "بروكسى"

مؤمن محسن 8 أهداف جمهورية شبين

محمود عبد الله بصلة 7 أهداف كفر الشيخ

أليو بادرا 6 أهداف الاوليمبى

عبد الرحمن الدح 6 اهداف طنطا

محمود أجوجو 5 أهداف بلدية المحلة

إسلام سمير 5 أهداف بلدية المحلة

وحيد محسن 5 أهداف شبين

إسلام جمارك 5 أهداف سبورتنج

وتقام فى الثالثة عصر اليوم الأربعاء، 6 مواجهات قوية فى إطار منافسات الجولة العشرين من مجموعة بحرى والإسكندرية فى القسم الثانى، بين المجد السكندرى مع طنطا، اتحاد نبروه مع كفر الشيخ، جمهورية شبين مع سبورتنج، بلدية المحلة مع بايونيرز، المنصورة مع أبو قير للأسمدة، بروكسى مع الحمام.

يستضيف فريق جمهورية شبين صاحب المركز الثانى برصيد 33 نقطة، فريق سبورتنج الثانى عشر برصيد 22 نقطة، ويأمل عصام شعبان المدير الفنى لفريق شبين اقتناص الثلاث نقاط والفوز من أجل العودة لصدارة المجموعة مؤقتا فى انتظار هدية من الهلال بالضبعة فى عرقلة دكرنس غدا، فيما يسعى سبورتنج بالعودة بالثلاث نقاط من أجل محاولة تحسين موقعه فى الترتيب.

ويحل نادى طنطا صاحب المركز الثالث برصيد 33 نقطة، ضيفا ثقيلا على فريق المجد السكندرى صاحب المركز الثالث عشر برصيد 17 نقطة، ويسعى عمرو أنور المدير الفنى لفريق طنطا فى العودة بالنقاط الثلاثة من أجل مواصلة الضغط على المتصدر دكرنس من أجل تحقيق حلم أبناء السيد البدوى، بينما يسعى المجد فى استغلال عاملى الأرض والجمهور فى تحقيق نتيجة إيجابية.

ويستقبل فريق بلدية المحلة صاحب المركز الرابع برصيد 31 نقطة، فريق بايونيرز صاحب المركز السادس عشر والأخير برصيد 9 نقاط، فى مباراة سهلة نسبيا لأبناء أحمد عبد الرؤوف مدرب البلددية الذي يسعى للعودة للصدارة مجددا من أجل تحقيق حلم العودة للدوري من جديد.

ويلتقى فى نفس التوقيت كل من اتحاد نبروه "الحادى عشر" مع كفر الشيخ "الخامس"، المنصورة " السابع" مع أبو قير للأسمدة "السادس"، بروكسى "الثامن" مع الحمام "التاسع".