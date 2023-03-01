الاتحاد السكندرى ينتظر عودة مابولولو من بلاده لفتح ملف تجديد عقده

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القاهرة - سامية سيد - ينتظر مسئولو الاتحاد السكندرى عودة الأنجولى كريستوفر مابولولو مهاجم الفريق من بلاده بعد الإجازة التى حصل عليها بإذن من الجهاز الفنى لفتح ملف تجديد عقده مع سيد البلد، خصوصاً أنه ينتهى فى الموسم المقبل.

واتفق مسئولو الاتحاد السكندرى على عقد جلسة مع مابولولو من أجل تجديد عقده، خصوصاً أنه من العناصر الأساسية التى غنى عنها فى الخط الأمامى لسيد البلد، ويعتمد عليه الجهاز الفنى، ويعتبره ركيزة مهمة فى الفريق.

فى سياق مختلف يعود الاتحاد السكندرى إلى تدريباته الجماعية يوم الأحد المقبل استعداداً لمواجهة غزل المحلة المقرر لها 16 مارس الجارى ضمن منافسات الجولة الـ21 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

حقق فريق الاتحاد السكندرى فوزا كبيرا ومهما على فريق طلائع الجيش بأربعة أهداف مقابل ثلاثة، فى المباراة التى أقيمت بينهما اليوم على استاد جهاز الرياضة العسكرى ضمن مباريات الجولة الـ20 من الدوري.

أحرز أهداف الاتحاد كل من: مابولولو هاتريك فى الدقيقة 13 والدقيقة 34 من ركلة جزاء والدقيقة 45 والهدف الرابع خالد الغندور فى الدقيقة 75، بينما أحرز أهداف طلائع الجيش كريم طارق فى الدقيقة 28 ومحمود وادى فى الدقيقة 64 وإسلام محارب فى الدقيقة 78 من عمر المباراة، بهذه النتيجة يحتل الاتحاد السكندرى المركز الرابع برصيد 36 نقطة فيما يحتل فريق طلائع الجيش المركز الـ 13 برصيد 17 نقطة.