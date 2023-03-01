موعد مباراة الأهلى والنصر البحرينى فى نهائى البطولة العربية للطائرة

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القاهرة - سامية سيد - يخوض فريق رجال الكرة الطائرة بالنادى الأهلى مساء غد الخميس مواجهة مهمة أمام نظيره النصر البحرينى فى نهائى البطولة العربية للأندية فى نسختها الـ41 والتى تستضيفها مصر باستاد القاهرة.

موعد مباراة الأهلى والنصر البحرينى

تقام مباراة الأهلى والنصر البحرينى فى تمام السابعة مساء غد الخميس على صالة رقم 2 باستاد القاهرة، حيث يذاع اللقاء عبر شاشة قناة أون تايم سبورتس.

تأهل الأهلى إلى النهائى بالفوز على السيب العمانى بنتيجة 3/0 أمس الثلاثاء، بينما تأهل النصر البحرينى بالفوز على الوكرة القطرى 3/1.

تأهل فريق الكرة الطائرة بالنادى الأهلى إلى نصف نهائى البطولة العربية بالفوز على السويحلى الليبى بنتيجة 3/0 فى دور الثمانية.

كما شهد أيضا ربع النهائى فوز النصر البحرينى على مصافى الشمال العراقى بنفس النتيجة، فيما فاز الوكرة القطرى على كاظمة الكويتى بنتيجة 3/1، وتختتم البطولة الخميس القادم باستاد القاهرة.

وتم تقسيم الفرق المشاركة إلى مجموعتين، تضم كل مجموعة 6 فرق، يقام بينها دورى من دور واحد، ويتأهل أول 4 فرق من كل مجموعة إلى الدور ربع النهائي.

وفى الدور ربع النهائى التقى الأول مع الرابع والثانى مع الثالث فى المجموعتين، على أن تتأهل منهما 4 فرق إلى الدور قبل النهائي.