شكرا لقرائتكم خبر عن برنامج تأهيلى لـ خالد عبد الفتاح بعد تأكد غيابه عن الأهلى أمام القطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدأ خالد عبد الفتاح الظهير الأيمن للنادى الأهلى، اليوم الأربعاء، تنفيذ برنامجه التأهيلى للتخلص من جزع الرباط الداخلى للركبة أملا فى اللحاق بمباريات المارد الأحمر المقبلة، وذلك بعد تأكد غيابه عن مباراة الأهلى والقطن الكاميرونى المقبلة بسبب الإصابة.

وقال الدكتور أحمد أبو عبلة، طبيب الأهلى، إن خالد عبد الفتاح لاعب الفريق، خضع لإجراء أشعة رنين مغناطيسى على الركبة بعد شكواه من الآلام، وأثبتت الأشعة إصابته بجزع فى الرباط الداخلى للركبة، يغيب على إثرها لمدة أسبوع يعودها بعدها للتدريبات الجماعية.

ويستعد النادى الأهلى لمواجهة نظيره القطن الكاميرونى فى السادسة مساء السبت المقبل على استاد الأهلى والسلام ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وتأهل الأهلى لدور المجموعات ببطولة دورى أبطال أفريقيا، بعد الفوز فى دور الـ32 على اتحاد المنستيرى التونسى بهدف نظيف فى مباراة الذهاب بتونس، وثلاثية نظيفة فى مباراة العودة بالقاهرة، ليحجز بطاقة التأهل إلى المجموعات.

وتأجلت مباراة الأهلى مع القطن الكاميروني فى الجولة الأولى بدور المجموعات، بسبب مشاركة الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية”، بينما خسر الأهلى مباراته أمام الهلال السودانى في الجولة الثانية لدور المجموعات بهدف دون رد وأخيراً تعادل الأهلي مع نظيره صن داونز الجنوب إفريقي في المباراة التي جمعت بين الفريقين في الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

ومنذ تنظيم بطولة دورى أبطال أفريقيا بنظام المجموعات عام 1997، وصل الأهلى لدورى المجموعات للمرة العشرين فى تاريخه خلال 27 نسخة أقيمت بنظام المجموعات، وحقق الأهلي الفوز بكأس البطولة عشر مرات، ويحمل الرقم القياسي في عدد مرات التتويج بها، يليه كل من نادى مازيمبي ونادي الزمالك برصيد خمسة ألقاب لكل منهما.