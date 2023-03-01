شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد سامى يبدأ اليوم فترة إعداد مصغرة فى سموحة استعدادا للمقاولون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر أحمد سامى المدير الفنى لفريق سموحة، القيام بفترة إعداد مصغرة تبدأ من اليوم الأربعاء من أجل تجهيز الفريق السكندرى للمباريات المقبلة فى الدورى، وأولها مواجهة المقاولون العرب فى إطار منافسات الأسبوع الحادى عشر من بطولة الدورى.

ويستغل أحمد سامى وجود فترة راحة من المباريات حتى 11 مارس الجارى موعد مباراة المقاولون، من أجل إعادة تقييم لاعبى سموحة والقيام بإعداد اللاعبين من جديد وتحفيظهم الخطة والطريقة التى يريد تطبيقها فى الفترة المقبلة.

وكان أحمد سامى، المدير الفنى لفريق سموحة، منح اللاعبين راحة من التدريب 48 ساعة بعد الفوز على حرس الحدود بثلاثية نظيفة فى المباراة التى جمعتهما فى إطار منافسات الجولة العشرين من بطولة الدورى.

ويعود فريق سموحة، اليوم الأربعاء، للتدريبات من جديد، فى الثانية ظهرا، لبدء الاستعداد للمواجهات المقبلة فى الدورى المصرى، وبدء فترة إعداد مصغرة.

وحقق فريق سموحة فوزا مثيرا على حرس الحدود بثلاثة أهداف دون رد فى المواجهة التى جمعت الفريقين، باستاد برج العرب، فى إطار منافسات الجولة العشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

جاء الهدف الأول في الدقيقة 12 بعد تمريرة من محمد عصام وضعت حسام حسن في إنفراد بالمرمى يمين منطقة الجزاء فسدد الأخير كرة أرضية سكنت أسفل يمين المرمى، وأضاف نفس اللاعب الهدف الثاني في الدقيقة 86 من ركلة جزاء بعد إعاقة من أحمد شديد قناوي لمحاولة مرور مصطفى سعد داخل منطقة الجزاء، وفي الدقيقة السادسة من الوقت المحتسب بدل من الضائع، جاء الهدف الثالث بعد تمريرة من حسام حسن وضعت بنيامين بواتينج في إنفراد بالمرمى يسار منطقة الجزاء فسدد الأخير كرة قوية سكنت أسفل يمين المرمى.

بهذه النتيجة يحتل فريق سموحة المركز الحادى عشر فى جدول ترتيب الدورى برصيد 24 نقطة، بعدما خاض 20 مباراة فاز في 5 مباريات وتعادل في 9 لقاءات وتلقى الهزيمة في 6 مواجهات، وسجل لاعبوه 18 هدفاً واستقبلت شباكهم 19 هدفا.