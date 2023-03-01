شكرا لقرائتكم خبر عن 3 مواجهات جمعت فاركو وذئاب الجبل قبل لقاء الليلة فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادى فاركو نظيره المقاولون العرب، اليوم الأربعاء، فى تمام السادسة مساءً على استاد برج العرب، ضمن مباريات الجولة العشرين من مسابقة الدورى الممتاز المصرى.

يدخل فاركو المباراة برصيد 23 نقطة محتلًا المركز الثانى عشر، بينما المقاولون العرب بالمركز السادس برصيد 32 نقطة.

يقود فاركو فنيًا طارق العشرى، بينما يقود المقاولون العرب شوقى غريب.

وتعد مواجهة اليوم هى الرابعة بين الفريقين :

(موسم 2021/2022)

الدوري الممتاز :

- الدور الأول : فوز فاركو 1-0

- الدور الثاني : فوز المقاولون العرب 2-0

(موسم 2022/2023)

الدوري الممتاز :

- الدور الأول : التعادل السلبي بدون أهداف

وعكف طارق العشرى، على تصحيح الأخطاء التى وقع فيها لاعبوه فى مباراة حرس الحدود، التى انتهت بالتعادل السلبى فى الجولة التاسعة عشرة لمسابقة الدورى المصرى، وذلك لعدم تكرارها في مباراة المقاولون العرب.