شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يجهز ثنائى منتخب الشباب لمباراة فيوتشر بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص حمزة الجمل، المدير الفنى للنادى الإسماعيلى، على وضع برنامج بدنى لتجهيز الثنائى إياد العسقلانى وعمر الساعى لاعبا الفريق، اللذان كانا متواجدين مع منتخب مصر للشباب الذى ودع منافسات كأس أمم أفريقيا تحت 20 عاماً من الدور الأول.

وانتظم إياد العسقلانى وعمر الساعى ثنائى الإسماعيلى، خلال التدريبات الجماعية لفريقهما استعدادًا لمواجهة فيوتشر ضمن منافسات الدورى العام.

يأتى ذلك بعد عودتهما من صفوف منتخب مصر للشباب عقب المشاركة فى نهائيات كأس الأمم الأفريقية خلال الفترة الأخيرة.

وواصل الدراويش تحضيراته الجماعية استعدادًا للمباراة المقبلة، والمقرر إقامتها يوم الجمعة المقبل على ملعب السلام بالقاهرة فى الأسبوع الـ20 من عمر المسابقة المحلية.

ويعكف حمزة الجمل المدير الفنى للنادى الإسماعيلى على دراسة مباريات فريق فيوتشر سواء المحلية أو الأفريقية ببطولة الكونفدرالية للوقوف على نقاط القوة والضعف للفريق قبل ملاقاته الجمعة المقبلة على ملعب السلام بالقاهرة، فى إطار منافسات الجولة الـ 20 من عمر مسابقة الدورى المحلي.

ويأمل حمزة الجمل فى تحقيق الفوز فى أول مباراة يقودها فنياً للدراويش بعد توليه المسئولية خلفاً لأحمد حسام ميدو.

وهدد حمزة الجمل لاعبيه بتوقيع عقوبات مشددة حال زيادة وزن أى لاعب، حيث يخضعون لقياسات وزن مستمرة تمهيداً لاستعادتهم الفورمة الفنية والبدنية لتصحيح مسار الدراويش بجدول الدوري.

تأكد غياب عماد حمدى لاعب وسط الإسماعيلى عن مواجهة فيوتشر نتيجة تراكم البطاقات، وحصل اللاعب على البطاقة الصفراء الثالثة فى لقاء غزل المحلة والذى انتهى بالتعادل الإيجابى بهدف لكل فريق.