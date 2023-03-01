محمد عبد المنعم يعود لتشكيل الأهلى أمام القطن الكاميرونى بدورى الأبطال

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القاهرة - سامية سيد - يعود محمد عبد المنعم مدافع النادى الأهلى للظهور فى التشكيلة الأساسية لفريقه فى مباراة القطن الكاميرونى بدورى أبطال أفريقيا.

وغاب محمد عبد المنعم عن الظهور مع الأهلى فى مباراة الداخلية التى انتهت بالتعادل الإيجابى بهدف لكل فريق فى الجولة العشرين لمسابقة الدورى المصرى.

وفضل كولر إراحة محمد عبد المنعم والاحتفاظ به على دكة البدلاء بعد شعوره بألم فى السمانة خلال مباراة صن داونز بطل جنوب أفريقيا، ما دفع كولر لاستبداله والدفع بخالد عبد الفتاح بدلا منه.

ويستعد النادى الأهلى لمواجهة نظيره القطن الكاميرونى فى السادسة مساء السبت المقبل على استاد الأهلى والسلام ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا.

وأغلق الجهاز الفنى للنادى الأهلى بقيادة السويسرى مارسيل كولر صفحة مباريات الدورى المصرى بانتهاء مباراته مع الداخلية، والتى أقيمت مساء أمس الثلاثاء بالجولة العشرين للمسابقة بحثاً عن خوض مباراة جديدة بدورى أبطال أفريقيا.

وتأهل الأهلى لدور المجموعات ببطولة دورى أبطال أفريقيا، بعد الفوز فى دور الـ32 على اتحاد المنستيرى التونسى بهدف نظيف فى مباراة الذهاب بتونس، وثلاثية نظيفة فى مباراة العودة بالقاهرة، ليحجز بطاقة التأهل إلى المجموعات.

وتأجلت مباراة الأهلى مع القطن الكاميرونى فى الجولة الأولى بدور المجموعات، بسبب مشاركة الأهلى فى بطولة كأس العالم للأندية، بينما خسر الأهلى مباراته أمام الهلال السودانى في الجولة الثانية لدور المجموعات بهدف دون رد وأخيراً تعادل الأهلي مع نظيره صن داونز الجنوب إفريقي في المباراة التي جمعت بين الفريقين في الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

ومنذ تنظيم بطولة دورى أبطال أفريقيا بنظام المجموعات عام1997، وصل الأهلى لدورى المجموعات للمرة العشرين فى تاريخه خلال 27 نسخة أقيمت بنظام المجموعات، وحقق الأهلي الفوز بكأس البطولة عشر مرات، ويحمل الرقم القياسي في عدد مرات التتويج بها، يليه كل من نادى مازيمبي ونادي الزمالك برصيد خمسة ألقاب لكل منهما.