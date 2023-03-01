شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يجهز ردا على الكاف حول استبعاد ملعب إسكندرية من أمم إفريقيا للشباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يجهز الاتحاد المصري لكرة القدم، ردًا رسميًا، على ملاحظات الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، حول تغيير ملعب استاد الإسكندرية بكأس الأمم الإفريقية للشباب المقامة حاليًا في مصر.

وكشف "كاف" عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" عن استبعاد استاد الإسكندرية ونقل المباريات التي كان مقررًا إقامتها عليه إلى استاد المكس، بسبب شكوى المنتخبات المشاركة في البطولة من سوء حالة أرضية ملعب استاد الإسكندرية.

وكان عادل السليمي، المدير الفني لمنتخب تونس تحت 20 عاما، قد انتقد أرضية الملعب عقب مواجهة جامبيا، مشيرًا أن أرضية الملعب صعبت على اللاعبين المباراة ولم تساعد على الظهور بشكل جيد.

واستضاف استاد الإسكندرية مباراتي الجولة الأولى لمنافسات المجموعة الثالثة التي تضم تونس وجامبيا وبنين وزامبيا، وكان مخططًا أن يستضيف مواجهتي الجولة الثانية، ومباراة جامبيا وبنين بالجولة الثالثة، بالإضافة إلى مباراة في الدور ربع النهائي في البطولة.