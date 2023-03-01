شكرا لقرائتكم خبر عن فيريرا يفرض سياجا من السرية على تدريب الزمالك قبل لقاء بيراميدز فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يفرض البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني لفريق الكرة الاول بنادي الزمالك، سياج من السرية علي تدريبات الزمالك التي يخوضها الفريق استعدادًا لمواجهة نظيره بيراميدز يوم الجمعة المقبل، علي استاد الدفاع الجوي، ضمن منافسات الأسبوع العشرين من عمر مسابقة الدورى الممتاز، حيث حرص الخواجة البرتغالي علي منح جميع اللاعبين نفس الجرعة التدريبية من أجل تجهيزهم جميعًا دون الكشف عن ما يدور برأسه حول التشكيل الذي سيخوض بيه اللقاء.
ويحتل الزمالك فى الوقت الحالي المركز الخامس فى جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 32 نقطة، وفى حال الفوز سيصل للنقطة 35، ويعطل بيراميدز صاحب المركز الثانى برصيد 38 نقطة، وشدد فيريرا على لاعبي الزمالك بضرورة طي صفحة دوري أبطال أفريقيا بكل ما فيها، والتركيز جيدًا لمواجهة بيراميدز، حيث إنها مواجهة أمام فريق قوى وعنيد، ويمتلك عناصر على أعلى مستوى ستؤدى لصعوبة المواجهة.