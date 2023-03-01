شكرا لقرائتكم خبر عن فاركو يلتقى اليوم مع المقاولون العرب فى بطولة الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى فريق فاركو فى السادسة مساء اليوم الأربعاء، مع فريق المقاولون العرب على استاد برج العرب بالإسكندرية، فى إطار منافسات الأسبوع العشرين من بطولة الدورى الممتاز لكرة القدم.

يدخل الفريقان اللقاء بنفس المعنويات، حيث تعادل فاركو مع حرس الحدود سلبيا فى المباراة الماضية، وبنفس النتيجة تعادل المقاولون العرب مع فيوتشر فى نفس الجولة.

وعكف طارق العشرى، المدير الفنى لفريق فاركو، على تصحيح الأخطاء التى وقع فيها لاعبوه فى مباراة حرس الحدود من أجل العودة لسكة الانتصارات أمام المقاولون العرب اليوم، بحثا عن الفوز الرابع له مع الفريق، وطلب من اللاعبين ضرورة استغلال الفرص وتسجيل الأهداف من أجل حصد الثلاث نقاط والتقدم أكثر فى جدول الدورى.

ويحتل فاركو المركز الثامن فى جدول ترتيب المسابقة برصيد 23 نقطة بعدما لعب 19 مباراة حقق الفوز في 5 مباريات وتعادل فى 8 مواجهات وخسر 6 لقاءات وسجل لاعبوه 17 هدفا وتلقت شباكه 17 هدفا.

فى المقابل، طالب شوقى غريب المدير الفنى لفريق المقاولون العرب، لاعبيه بضرورة تحقيق الفوز من أجل التقدم أكثر فى جدول الدورى وخطف المركز الخامس مؤقتا، وحذر من خطورة ثنائى فاركو عمرو جمال وشكرة نجيب وتضييق الخناق عليهم، مستغلا عودة عمر فايد لاعب منتخب الباب لتدعيم خط الدفاع.

ويحتل المقاولون العرب المركز السادس فى جدول مسابقة الدوري برصيد 32 نقطة، حيث خاض ذئاب الجبل 18 مباراة، فاز في 8 لقاءات وتعادل فى مثلها وخسر اثنتين، وسجل لاعبو المقاولون 23 هدفاً واستقبلت شباكهم 15 هدفا.