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الامارات | كريستيانو رونالدو يحرز أول جائزة في الدوري السعودي

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محمد أبوإسماعيل – دبي 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حقق النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب النصر السعودي أول جائزة فردية في الدوري السعودي الممتاز لكرة القدم، وذلك بعد شهر واحد فقط من انضمامه للفريق في الانتقالات الشتوية الماضية، عقب فسخ تعاقده مع مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وأعلنت رابطة المحترفين في دوري روشن السعودي عن فوز رونالدو بجائزة أفضل لاعب في شهر فبراير، بعد نجاحه الكبير مع النصر في مباريات الدوري.

وشارك كريستيانو رونالدو، مع النصر في 4 مباريات وحقق 10 مساهمات تهديفية ليكون أفضل اللاعبين في البطولة ويبدأ اللاعب فترة جديدة من الإنجازات في الملاعب الخليجية.

ونجح كريستيانو رونالدو في إحراز 8 أهداف مع النصر السعودي منذ أن انضم إلى الفريق كما يحتل النصر صدارة ترتيب الدوري السعودي برصيد 43 نقطة من 18 مباراة.

 

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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