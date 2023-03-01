الأهلى يقرر السفر مبكرا لجنوب إفريقيا استعداداً لمواجهة صن داونز

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القاهرة - سامية سيد - قرر مسئولو النادي الأهلي السفر مبكرا إلى جنوب إفريقيا قبل خوض مباراته ضد صن داونز ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا والمحدد لها يوم 11 مارس، من أجل التعود على الأجواء قبل مباراته ضد بطل جنوب إفريقيا، والتي تعتبر فاصلة في مشوار الفريق الأحمر بالبطولة الإفريقية وستحدد موقفه من المنافسة على الصعود إلى ربع نهائي إفريقيا.

واستقر مسئولو النادي الأهلي على السفر إلى جنوب إفريقيا عبر طائرة خاصة، استعدادا لخوض مباراته ضد صن داونز ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا، من أجل توفير كل سبل الراحة للبعثة الحمراء وتحفيزهم على أداء نتيجة إيجابية في موقعة بريتوريا والتمسك بحلم الصعود لربع النهائي الإفريقي.

تأتي رغبة مسئولو النادي الأهلي في توفير طائرة خاصة، من أجل تلبية كل متطلبات الجهاز الفني وفريق الكرة من أجل تحقيق طموحات الجماهير الحمراء في تخطي دور المجموعات الإفريقي والصعود إلى دور الثمانية الإفريقي، حيث يتواجد الأهلي في المركز الثالث بترتيب مجموعته بنقطة وحيدة.

ويستعد النادي الأهلي لمواجهة نظيره القطن الكاميروني في السادسة مساء السبت المقبل على ستاد الاهلى والسلام ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.