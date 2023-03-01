شكرا لقرائتكم خبر عن في عيد ميلاده..حكاية أحمد السقا مع ناشئ الأهلى ثم الانتقال لمدرجات الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتفل النجم أحمد السقا بعيد ميلاده اليوم الاربعاء 1 مارس، والذى يعد أحد أهم نجوم جيله وهو من مواليد 1973، نشأ السقا وسط عائلة فنية، فوالده رائد فن العرائس صلاح السقا وجده لوالدته هو الفنان عبده السروجي، أطلق عليه الجمهور لقب "فارس السينما"، ورغم أن السقا اعترف فى أكثر مناسبة بعشقه وانتمائه لنادى الزمالك مثلما ورث من أبيه إلا أنه بدأ حياته لاعباً بالأهلى.

التحق الفنان أحمد السقا، بفريق كرة القدم بالنادى الاهلى، فى سن مبكر من العمر حتى وصل لفريق 16 سنة بالقلعة الحمراء، لكن شغفه الدائم تجاه الفن وانتمائه لعائلة فنية، كان سببا لترك اللعبة، والاتجاه إلى التمثيل، بسبب آراء المخرجين الذين أكدوا أنه يملك موهبة نادرة وعليه استثمارها.

ويمارس الفنان أحمد السقا حاليا رياضة الفروسية، حيث إنه محب للخيول، وتربطه بها علاقة قوية جدا، جعلته يملك اسطبل فى منطقة الهرم، كما يحب أن يشارك جمهوره بشكل مستمر صورا وفيديوهات مع الخيل.

انطلاقة السقا الفنية فى الدراما التلفزيونية جاءت بترشيح من أسامة أنور عكاشة للقيام بدور رئيسى فى مسلسل (النوة) للمخرج محمد فاضل، وأكد على الانطلاقة بدور جيد فى سهرة "زواج على ورق سوليفان" والتى حققت نجاحا كبيرا، شارك فى بداياته بأدوار صغيرة فى مسرحيات "خدلك قالب" وقبل أن ينطلق بأدوار رئيسية فى مسرحيات "عفروتو" و"كدة أوكيه"، فى عام، 1995 بدأ مشواره السينمائى الحقيقى بأدوار صغيرة فى أفلام "هدى ومعالى الوزير" و"المراكبي"، قبل أن يتألق فى أفلام "صعيدى فى الجامعة الأمريكية" و"همام فى أمستردام"، لينال أول بطولة فى حياته بفيلم "شورت وفانلة وكاب"، والذى حقق نجاحا كبيرا وقت عرضه.

قام أحمد السقا بلعب أدوار البطولة فى العديد من الأفلام مثل " أفريكانو" عام 2001، و" مافيا" عام 2002 ،و" تيتو" عام 2004، و" حرب إيطاليا" عام 2005، و" عن العشق والهوى" عام 2006 ،و" تيمور وشفيقة" عام 2007، و" الجزيرة" عام 2007، و" ابراهيم الأبيض" عام 2009، و" الديلر" عام 2010، و" ابن القنصل" عام 2010، و" المصلحة" عام 2012، غلب الطابع المشاكس على الأدوار التى لعبها السقا، حيث كانت معظم الأفلام التى لعب فيها دور البطولة هى أفلام إثارة، من بين أفلامه هذه يُعد " مافيا" الأكثر تميزًا.

حصل أحمد السقا على العديد من الجوائز، من أبرزها جائزة التميز الفنى عام 2010، وجائزة أفضل ممثل فى المهرجان القومى للسينما عن دوره فى فيلم " الجزيرة".

لم تكن نجومية السقا بالمجزأة، فهو نجم تلفزيونى إلى جانب كونه نجم مسرحى وسينمائي، حيث لعب العديد من الأدوار التلفزيونية مثل" ذهاب وعودة" عام 2015، و" خطوط حمراء" عام 2012، وحصل فيلمه "هروب اضطراري" على إشادات كبيرة خلال عرضه فى دور السينما.