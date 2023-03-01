شكرا لقرائتكم خبر عن رابطة الأندية تدرس تأجيل مباراة الأهلي والمقاولون العرب 7 مارس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تدرس رابطة الأندية المصرية المحترفة لكرة القدم، تأجيل مباراة الأهلي والمقاولون العرب المقرر لها السابع من شهر مارس الجاري، في الدوري المصري الممتاز.

ويلاقي الأهلي المقاولون العرب يوم 7 مارس على استاد السلام في مباراة مؤجلة من الأسبوع السابع عشر من الدوري، والمفترض أن يسافر الأهلي لملاقاة صن داونز الجنوب افريقي يوم 11 مارس، وهو ما اضطر النادي الأحمر للمطالبة بتأجيل مباراته مع المقاولون.

وتعادل الفريق الأول بالنادي الأهلي مع نظيره صن داونز الجنوب أفريقي في المباراة التي جمعت بين الفريقين السبت الماضي في الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وأصبح من الضروري فوز الأهلي في مباراته المؤجلة ضد فريق القطن الكاميروني أولًا، والمقرر إقامتها يوم 3 مارس المقبل، ليرفع رصيده إلى 4 نقاط، وليبقي على آماله في التأهل لربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

في حالة فوز الأهلي في مباراته المؤجلة ضد القطن، ثم الفوز في مبارياته الـ3 الأخرى بمجموعات بطولة أفريقيا، سيرتفع رصيده إلى 13 نقطة، وهنا يصعد لربع نهائي البطولة الأفريقية مباشرة دون انتظار باقي النتائج.