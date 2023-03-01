شكرا لقرائتكم خبر عن أسوان يُفرج عن مكافأت اللاعبين بعد الفوز على المحلة استعدادا لمواجهة فيوتشر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر مجلس إدارة نادي أسوان برئاسة المستشار الشافعي صالح، الافراج عن المستحقات المتأخرة للاعبين على دفعات بعد الفوز الذي حققه الفريق خارج الديار على غزل المحلة في الجولة الـ20 في الدوري المصري الممتاز والوصول إلى المركز الثامن على جدول الترتيب.

جاء القرار لتحفيز اللاعبين قبل مواجهة فيوتشر المقرر لها 12 مارس الجاري، وذلك لمواصلة الصحوة والانتفاضة التي يعيشها الفريق مع أيمن الرمادي وتحقيق المزيد من النتائج الإيجابية التي تساهم في بقاء الفريق بين الكبار.

وفاز فريق أسوان على غزل المحلة بهدفين دون رد في المباراة التي جمعت الفريقين الاثنين الماضي باستاد المحلة ضمن الجولة الـ20 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز ،وأحراز الأهداف محمد حمدى زكى فى الدقيقة 25 وحسام عرفات في الدقيقة 69 لفريق أسوان بينما أحراز لفريق غزل المحلة النيجيري تشارلز في الدقيقة 74 .

وبهذة النتيجة ارتفع رصيد فريق أسوان للنقطة 25 محتلا بيها المركز الثامن بجدول ترتيب مسابقة الدورى المصرى الممتاز بينما توقف رصيد فريق غزل المحلة عند النقطة 27 محتلا المركز السابع .