شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة الحكام تنتظر وصول البرتغالى بيريرا لتسليم الملفات العالقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنتظر لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري وصول البرتغالي فيتور بيريرا لرئاسة اللجنة خلال الساعات القليلة المقبلة، لنظر الشكاوى والطعون المقدمة على اختيارات الترقي والتصرف فيها.

وطالب اتحاد الكرة من لجنة الحكام برئاسة محمد فاروق النظر في الطعون التي تقدمت للجنة منذ الأحد قبل الماضي على اختبارات الترقي وكذلك شكاوى بعض الحكام ولكن الأخير قرر عدم النظر في هذه الأمور حتى يتولى رئيس اللجنة الجديد المسئولية.

وأرسل اتحاد الكرة نسخة من العقود للحكم البرتغالي السابق للاطلاع عليها، وتمت مناقشتها بين مجلس الجبلاية وبيريرا والاتفاق على بعض البنود التى كانت محل خلافات، ومن المنتظر أن يصل الخبير البرتغالى القاهرة خلال أيام لاستلام مهام عمله رسمياً.

وسبق للبرتغالي فيتور مانويل ميلو بيريرا التحكيم في كأس العالم لكرة القدم 1998 وكأس العالم لكرة القدم 2002، وحكم في كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم 2000.