شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلى القادمة أمام القطن الكاميرونى بدورى أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أغلق الجهاز الفني للنادى الاهلى بقيادة السويسرى مارسيل كولر صفحة مباريات الدوري المصري بإنتهاء مباراته مع الداخلية والتي أقيمت مساء أمس الثلاثاء بالجولة العشرين للمسابقة بحثاً عن خوض مباراة جديدة بدوري أبطال أفريقيا.

وتأهل الاهلى لدور المجموعات ببطولة دورى أبطال أفريقيا، بعد الفوز فى دور الـ32 على اتحاد المنستيرى التونسى بهدف نظيف فى مباراة الذهاب بتونس، وثلاثية نظيفة فى مباراة العودة بالقاهرة، ليحجز بطاقة التأهل إلى المجموعات.

تأجلت مباراة الأهلى مع القطن الكاميروني فى الجولة الأولى بدور المجموعات، بسبب مشاركة الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية”، بينما خسر الأهلى مباراته أمام الهلال السودانى في الجولة الثانية لدور المجموعات بهدف دون رد وأخيراً تعادل الأهلي مع نظيره صن داونز الجنوب إفريقي في المباراة التي جمعت بين الفريقين في الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا

ومنذ تنظيم بطولة دوري أبطال أفريقيا بنظام المجموعات عام1997، وصل الأهلي لدوري المجموعات للمرة العشرين فى تاريخه خلال 27 نسخة أقيمت بنظام المجموعات، وحقق الأهلي الفوز بكأس البطولة عشر مرات، ويحمل الرقم القياسي في عدد مرات التتويج بها، يليه كل من نادى مازيمبي ونادي الزمالك برصيد خمسة ألقاب لكل منهما.