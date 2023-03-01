شكرا لقرائتكم خبر عن العروض تنهال على أسوان لضم رفائيل إياجو والنادى يتمسك باللاعب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تجددت مفاوضات عدد من الأندية مع أسوان لشراء لاعب الوسط المتميز النيجيري رفائيل إياجوا، لاعب الفريق الحالي ولوبي ستارز السابق، للاستفادة من خدماته في الصيف المقبل، وهي العروض التي قوبلت بالرفض حرصا من الجهاز الفني والإدارة على تركيز اللاعبين مع الفريق في هذه المرحلة الحرجة.

كان البنك الأهلي قد تقدم بعرضا في الانتقالات الشتوية الأخيرة لكنه توقف عند 6 ملايين جنيه، وسعى مسئولو البنك لإنهاء الصفقة قبل غلق باب القيد، وبينما كانت إدارة النادي تدرس قبول عرض البنك الأهلي بجدية، جاء اتمام صفقة إعارة بلحاج للزمالك ليعطل رحيل رفائيل إياجو.

ولعب رفائيل لأندية تولسا الأمريكي وليلشتروم في النرويج، كما شارك ببطولتي دوري ابطال افريقيا والكونفدرالية الإفريقية مع فريقي بلاتوه يونايتد ولوبي ستارز.