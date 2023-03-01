شكرا لقرائتكم خبر عن العروض تنهال على أسوان لضم رفائيل إياجو والنادى يتمسك باللاعب والان مع تفاصيل الخبر
كان البنك الأهلي قد تقدم بعرضا في الانتقالات الشتوية الأخيرة لكنه توقف عند 6 ملايين جنيه، وسعى مسئولو البنك لإنهاء الصفقة قبل غلق باب القيد، وبينما كانت إدارة النادي تدرس قبول عرض البنك الأهلي بجدية، جاء اتمام صفقة إعارة بلحاج للزمالك ليعطل رحيل رفائيل إياجو.
ولعب رفائيل لأندية تولسا الأمريكي وليلشتروم في النرويج، كما شارك ببطولتي دوري ابطال افريقيا والكونفدرالية الإفريقية مع فريقي بلاتوه يونايتد ولوبي ستارز.
وفاز فريق أسوان على غزل المحلة بهدفين دون رد في المباراة التي جمعت الفريقين مؤخرا باستاد المحلة ضمن الجولة الـ20 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز .
وأحراز الأهداف محمد حمدى زكى "جدو" فى الدقيقة 25 وحسام عرفات في الدقيقة 69 لفريق أسوان بينما أحراز لفريق غزل المحلة النيجيري تشارلز في الدقيقة 74 .
وبهذة النتيجة ارتفع رصيد فريق أسوان للنقطة 25 محتلا بيها المركز الثامن بجدول ترتيب مسابقة الدورى المصرى الممتاز بينما توقف رصيد فريق غزل المحلة عند النقطة 27 محتلا المركز السابع .