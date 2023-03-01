شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز الأهلى يحسم مصير السولية ومتولى من مباراة القطن الكاميرونى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحدد الجهاز الفني للنادى الاهلى بقيادة السويسرى مارسيل كولر موقف الثنائي عمرو السولية ومحمود متولي من اللحاق بمباراة فريقهما ضد القطن الكاميروني يوم السبت المقبل، في ظل شكوى الأول من الإصابة بشد في عضلة السمانة، بينما يعاني الثاني من الإصابة بشد في العضلة الخلفية، وغاب عن المشاركة في مباراة الداخلية أمس لنفس السبب.

ويخضع الثنائي لاختبار طبي خلال اليومين المقبلين لتحديد موقفهما من اللحاق بموقعة السبت أو استمرار غيابهما، وإن كان السولية قريبا من العودة بعد انتظامه في التدريبات الجماعية، فيما سيتحدد موقف متولي وفقا لنتيجة الفحص الطبي الذي سيخضع له.