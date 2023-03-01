شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز الأهلى يحسم مصير السولية ومتولى من مباراة القطن الكاميرونى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يحدد الجهاز الفني للنادى الاهلى بقيادة السويسرى مارسيل كولر موقف الثنائي عمرو السولية ومحمود متولي من اللحاق بمباراة فريقهما ضد القطن الكاميروني يوم السبت المقبل، في ظل شكوى الأول من الإصابة بشد في عضلة السمانة، بينما يعاني الثاني من الإصابة بشد في العضلة الخلفية، وغاب عن المشاركة في مباراة الداخلية أمس لنفس السبب.
ويخضع الثنائي لاختبار طبي خلال اليومين المقبلين لتحديد موقفهما من اللحاق بموقعة السبت أو استمرار غيابهما، وإن كان السولية قريبا من العودة بعد انتظامه في التدريبات الجماعية، فيما سيتحدد موقف متولي وفقا لنتيجة الفحص الطبي الذي سيخضع له.
تعادل الفريق الأول بالنادي الأهلي مع نظيره صن داونز الجنوب إفريقي في المباراة التي جمعت بين الفريقين في الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا
وخاض الأهلي مباراة واحدة خارج ارضه في دور المجموعات بالنسخة الحالية من دوري الأبطال، انتهت بخسارته (0-1) خارج أرضه أمام الهلال السوداني، في الجولة الثالثة.
ويستعد النادي الأهلي لمواجهة نظيره القطن الكاميروني في السادسة مساء السبت المقبل على ستاد الاهلى والسلام ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.