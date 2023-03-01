شكرا لقرائتكم خبر عن محاولات طبية فى أسوان لتجهيز ديلسون كامونى لفيوتشر والان مع تفاصيل الخبر
وتعرض اللاعب لإصابة في الفترة الأخيرة أبعدته عن التدريبات والمباريات خاصة مباراتي المحلة ومن قبلها الأهلي، ومن المقرر أن تشهد تدريبات الفريق غدا، الأحد، تقييم حالة اللاعب وقدرته على المشاركة فى مواجهة الأهلي من عدمه.
وفاز فريق أسوان على غزل المحلة بهدفين دون رد في المباراة التي جمعت الفريقين الاثنين باستاد المحلة ضمن الجولة الـ20 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز .
وأحراز الأهداف محمد حمدى زكى "جدو" فى الدقيقة 25 وحسام عرفات في الدقيقة 69 لفريق أسوان بينما أحراز لفريق غزل المحلة النيجيري تشارلز في الدقيقة 74 .
وبهذة النتيجة ارتفع رصيد فريق أسوان للنقطة 25 محتلا بيها المركز الثامن بجدول ترتيب مسابقة الدورى المصرى الممتاز بينما توقف رصيد فريق غزل المحلة عند النقطة 27 محتلا المركز السابع .