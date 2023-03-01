شكرا لقرائتكم خبر عن محاولات طبية فى أسوان لتجهيز ديلسون كامونى لفيوتشر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تجرى محاولات الجهاز الطبي بنادي أسوان لتأهيل وتجهيز المهاجم الأنجولى ديلسون كامونى للحاق بالمباراة المرتقبة أمام فيوتشر، والمقرر لها الأحد بعد المقبل على استاد أسوان الرياضي.

وتعرض اللاعب لإصابة في الفترة الأخيرة أبعدته عن التدريبات والمباريات خاصة مباراتي المحلة ومن قبلها الأهلي، ومن المقرر أن تشهد تدريبات الفريق غدا، الأحد، تقييم حالة اللاعب وقدرته على المشاركة فى مواجهة الأهلي من عدمه.

واطمأن الجهاز الفنى لفريق أسوان بقيادة أيمن الرمادي على عودة وجاهزية المصابين، حيث تعافى كل من محمد حمدى زكى والمهاجم الجابونى ماليك إيفونا والمدافع محمد عطوة، وأصبحت قائمة المصابين لا تضم سوى صابر الشيمى وعبد العزيز موسى وديلسون كامونى.