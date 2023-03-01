مانشستر سيتي إلى ربع نهائي كأس الاتحاد الإنكليزي وليستر خارج البطولة



بلغ مانشستر سيتي الدور ربع النهائي من مسابقة كأس الاتحاد الإنكليزي بفوزه على مضيفه بريستول سيتي من المستوى الثاني "تشامبيونشيب" 3-0 في الدور الخامس الثلاثاء.



وأراح مدرب مانشستر سيتي الإسباني بيب غوارديولا هدافه النرويجي إرلينغ هالاند وأشرك بدلاً منه الأرجنتيني خوليان ألفاريز بالإضافة إلى فيل فودن مكان جاك غريليش في مركز الجناح الأيمن.



ونجح فودن في افتتاح التسجيل مستغلاً تمريرة من الجزائري رياض محرز بعد مرور 7 دقائق.



ثم أضاف فودن الثاني بتمريرة من ألفاريز، المتوج بطلاً للعالم مع منتخب بلاده في مونديال قطر، قبل نهاية المباراة بربع ساعة.



وسرعان ما اختتم صانع الألعاب البلجيكي كيفن دي بروين التسجيل لسيتي (81).



ولا يزال سيتي يحارب على 3 جبهات حيث يحتل المركز الثاني في الدوري الانكليزي الممتاز، وانتزع التعادل من لايبزيغ الألماني 1-1 في ذهاب الدور ثمن النهائي من دوري أبطال أوروبا.



وحقق بلاكبيرن من دوري "تشامبيونشيب" مفاجأة من العيار الثقيل باخراجه ليستر سيتي حامل لقب المسابقة عام 2021 بفوزه عليه 2-1 في عقر داره.



وعانى ليستر سيتي كثيراً في مطلع الموسم وواجه مدربه براندن رودجرز ضغوطات كبيرة بيد ان الفريق حقق نتيجتين لافتتين في الدوري مؤخراً بفوزه على مضيفه آستون فيلا 4-2 ثم على ضيفه توتنهام 4-1، لكنه عاد وسقط في آخر مباراتين في الدوري أيضاً أمام مانشستر يونايتد صفر-3 ثم أرسنال صفر-1.



وعاد برايتون من أرض ستوك سيتي بالفوز بهدف نظيف سجله ايفان فيرغسون (30).



وتغلب فولهام على ليدز يونايتد بهدفين نظيفين سجلهما البرتغالي جواو باولينيا (21) ومانور سولومون (56).

(بي ان سبورت)

