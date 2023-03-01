بشأن رئيس الزمالك الجديد .. وزارة الرياضة: سيكون هناك رد الأربعاء

الشارقة - اميمة ياسر - أكد محمد الشاذلي المتحدث الرسمي باسم وزارة الشباب والرياضة، خلال مداخلة على قناة النهار أن منصب رئيس الزمالك لا يمكن أن يكون شاغر لمدة طويلة بسبب تسير الأعمال.

وتابع الشاذلي : "أرسلنا جواب إلى الزمالك بسرعة الانتهاء من تعيين رئيس النادي، وتم التواصل اليوم أيضًا، وسيكون هناك رد الأربعاء بإبلاغنا برئيس النادي لحين انعقاد الجمعية العمومية".

وأضاف: "حال تأخر النادي في تعيين رئيس النادي، سوف تتدخل الوزارة من أجل تعيين رئيس حسب اللوائح، وسوف يتم عقد جلسة للشؤون القانونية في الوزارة لتحديد الموقف بشكل نهائي".

واستطرد: "مجلس الزمالك لن يخالف اللوائح، والأمر ليس لديه مجال للتفسير أو الجدال، خاصةً أن لائحة النادي واضحة ونص صريح وسوف يتم إعلان رئيسه خلال الأيام القليلة المقبلة".

واختتم: "وزارة الشباب والرياضة مساندة للزمالك وكل الأندية، ولكن نحن نلتزم باللوائح والقوانين، وطبقًا للائحة تزول عضوية رئيس النادي السابق".