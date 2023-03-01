شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الزمالك وبيراميدز بالدورى المصرى والقناة الناقلة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - ينتظر الفريق الكروى للزمالك 4 مباريات غاية فى القوة خلال شهر مارس المقبل، حيث يستهلها أبناء ميت عقبة بمواجهة بيراميدز يوم الجمعة المقبل الموافق 3 مارس فى الجولة الـ20 للدورى باستاد الدفاع الجوى.
وفى ثانى مباريات الشهر يستضيف الزمالك نظيره الترجى التونسى فى الجولة الرابعة من دور المجموعات لدورى أبطال أفريقيا باستاد القاهرة الدولى يوم 7 مارس، ثم يستضيف الزمالك فى الدورى نظيره إنبى على استاد القاهرة فى الثانى عشر من الشهر نفسه.
كما يخرج الزمالك لمواجهة شباب بلوزداد يوم 17 مارس بالجزائر فى الجولة الخامسة من دور المجموعات لدورى أبطال أفريقيا.
ويسعى الجهاز الفنى للزمالك، بقيادة فيريرا لتحقيق الفوز فى المباريات الأربع من أجل العودة لدائرة المنافسة، سواء بالصعود من دور المجموعات لدورى أبطال أفريقيا، أو العودة لأجواء المنافسة بالدورى.
الزمالك هو حامل لقب النسخة الماضية من الدورى المصرى 2021-2022، بينما حل بيراميدز وصيفاً للمرة الأولى فى تاريخه، وجاء الأهلى فى المركز الثالث.
انطلقت النسخة 64 من منافسات الدورى المصرى الممتاز فى 18 أكتوبر 2022، والذى كانت نسخته الأولى عام 1948، وتعتبر البطولة من الأفضل على الإطلاق فى الشرق الأوسط وأفريقيا.
الزمالك حصد اللقب فى آخر موسمين، ليواصل سيطرته على صورة الألقاب المحلية فى المواسم القليلة الماضية، فيما احتل بيراميدز المركز الثانى فى منافسات موسم 2021-22، متفوقًا على الأهلى الثالث.
موعد مباراة الزمالك وبيراميدز في الدوري
يستعد الزمالك لمواجهة بيراميدز فى السابعة مساء الجمعة المقبل باستاد الدفاع الجوى، ضمن منافسات الجولة العشرين لمسابقة الدوري المصري.
القناة الناقلة لمباراة الزمالك وبيراميدز
تنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الزمالك وبيراميدز بالدوري المصري، فى وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.
مواعيد مباريات الزمالك المقبلة
الجمعة 3 مارس 2023، يلعب الزمالك مع مضيفه بيراميدز فى بطولة الدوري الممتاز.
الثلاثاء، 7 مارس 2023، يستضيف الزمالك الترجي التونسي فى أبطال أفريقيا.