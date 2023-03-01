موعد مباراة الزمالك وبيراميدز بالدورى المصرى والقناة الناقلة

القاهرة - سامية سيد - ينتظر الفريق الكروى للزمالك 4 مباريات غاية فى القوة خلال شهر مارس المقبل، حيث يستهلها أبناء ميت عقبة بمواجهة بيراميدز يوم الجمعة المقبل الموافق 3 مارس فى الجولة الـ20 للدورى باستاد الدفاع الجوى.

وفى ثانى مباريات الشهر يستضيف الزمالك نظيره الترجى التونسى فى الجولة الرابعة من دور المجموعات لدورى أبطال أفريقيا باستاد القاهرة الدولى يوم 7 مارس، ثم يستضيف الزمالك فى الدورى نظيره إنبى على استاد القاهرة فى الثانى عشر من الشهر نفسه.

كما يخرج الزمالك لمواجهة شباب بلوزداد يوم 17 مارس بالجزائر فى الجولة الخامسة من دور المجموعات لدورى أبطال أفريقيا.

ويسعى الجهاز الفنى للزمالك، بقيادة فيريرا لتحقيق الفوز فى المباريات الأربع من أجل العودة لدائرة المنافسة، سواء بالصعود من دور المجموعات لدورى أبطال أفريقيا، أو العودة لأجواء المنافسة بالدورى.