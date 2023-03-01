شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب مجموعة بحرى والإسكندرية قبل مواجهات اليوم بالقسم الثانى.. دكرنس متصدرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعتلى فريق دكرنس بقيادة سعيد عبد العزيز صدارة مجموعة بحرى والإسكندرية برصيد 34 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن الثنائى جمهورية شبين وطنطا بعد مرور 19 دولة من دورى القسم الثانى.

ترتيب مجموعة بحرى والإسكندرية قبل مواجهات اليوم..

1 دكرنس 34 نقطة

2 جمهورية شبين 33 نقطة

3 طنطا 33 نقطة

4 بلدية المحلة 31 نقطة

5 كفر الشيخ 31 نقطة

6 أبو قير للأسمدة 31 نقطة

7 المنصورة 28 نقطة

8 بروكسى ورك 27 نقطة

9 الحمام 24 نقطة

10 اتحاد نبروه 23 نقطة

11 الأوليمبى 22 نقطة

12 سبورتنج 22 نقطة

13 المجد السكندرى 17 نقطة

14 الهلال بالضبعة 16 نقطة

15 المصرى بالسلوم 12 نقطة

16 بايونيرز 9 نقاط

يستضيف فريق جمهورية شبين صاحب المركز الثانى برصيد 33 نقطة، فريق سبورتنج الثانى عشر برصيد 22 نقطة، ويأمل عصام شعبان المدير الفنى لفريق شبين اقتناص الثلاث نقاط والفوز من أجل العودة لصدارة المجموعة مؤقتا فى انتظار هدية من الهلال بالضبعة فى عرقلة دكرنس غدا، فيما يسعى سبورتنج بالعودة بالثلاث نقاط من أجل محاولة تحسين موقعه فى الترتيب.

ويحل نادى طنطا صاحب المركز الثالث برصيد 33 نقطة، ضيفا ثقيلا على فريق المجد السكندرى صاحب المركز الثالث عشر برصيد 17 نقطة، ويسعى عمرو أنور المدير الفنى لفريق طنطا فى العودة بالنقاط الثلاثة من أجل مواصلة الضغط على المتصدر دكرنس من أجل تحقيق حلم أبناء السيد البدوى، بينما يسعى المجد فى استغلال عاملى الأرض والجمهور فى تحقيق نتيجة إيجابية.

ويستقبل فريق بلدية المحلة صاحب المركز الرابع برصيد 31 نقطة، فريق بايونيرز صاحب المركز السادس عشر والأخير برصيد 9 نقاط، فى مباراة سهلة نسبيا لأبناء أحمد عبد الرؤوف مدرب البلددية الذي يسعى للعودة للصدارة مجددا من أجل تحقيق حلم العودة للدوري من جديد.

ويلتقى فى نفس التوقيت كل من اتحاد نبروه "الحادى عشر" مع كفر الشيخ "الخامس"، المنصورة " السابع" مع أبو قير للأسمدة "السادس"، بروكسى "الثامن" مع الحمام "التاسع".

وتستكمل مباريات الأسبوع العشرين من مجموعة بحرى والإسكندرية بالقسم الثانى غدا الخميس بمباراتين بين الهلال بالضبعة مع دكرنس، والمصرى بالسلوم مع الأوليمبى.