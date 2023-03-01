شكرا لقرائتكم خبر عن قبل انطلاق الجولة الرابعة.. فرص متباينة للفرسان المصرية فى بطولتى أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بيراميدز ثم الأهلي، ومن بعدهما فيوتشر والزمالك.. بهذه الترتيب تماما، تأتي فرص وأسهم تأهل الفرق المصرية في بطولتي إفريقيا هذا الموسم، بعد مرور 3 جولات حتى الآن.

وحفظ بيراميدز ماء وجه الأندية المصرية الأربعة المشاركة في البطولة الإفريقية، بعدما حقق أول فوز في هذه النسخة خلال دور المجموعات، سواء في دوري أبطال إفريقيا، أو بطولة الكونفدرالية.

ويحتاج بيراميدز للفوز في مباراتين لضمان التأهل في الكونفدرالية، فيما بات فيوتشر مطالبا بالفوز في مبارياته الثلاثة المقبلة لحجز مقعده في ربع النهائي، أما الزمالك فلا يملك خيارات كبيرة للتأهل سوى الفوز في الجولات الثلاثة المتبقية، بينما يتبقى للأهلي 4 مباريات، قد يكفيه الفوز في ثلاثة منها لضمان التأهل.

وخاضت الأندية المصرية 11 مباراة في دور المجموعات من البطولتين، لم تُحقق سوى انتصار وحيد كان من نصيب الفريق السماوي، حيث خاض الزمالك 3 مباريات تعادل في مباراة وخسر في مباراتين، فيما خسر الأهلي مباراة وتعادل في الأخرى.

أما في الكونفدرالية، فـ تعادل كلًا من بيراميدز في مباراتين وفاز في مباراة، فيما تعادل فيوتشر في مباراتين وخسر مباراة.

وتبقى كل الفرص متاحة أم الفرسان المصرية الأربعة هذا الموسم طالما أن الأمل مازال موجود، فلا يمكن الاستسلام لمهمة ولو كانت مستحيلة، إن لم يعلن القدر حتمية نهايتها!!