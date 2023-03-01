شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يستعيد جهود المصابين فى مباراة القطن الكاميرونى بدورى الأبطال والان مع تفاصيل الخبر
وغاب عن الأهلي كلا من أحمد عبد القادر ومحمود متولي وحسين الشحات بسبب الإصابة، فيما واصل برونو سافيو غيابه عن الفريق الأحمر في مباراة الداخلية، ومن المنتظر أن يعود أكثر من لاعب من المصابين، بعدما فضل الجهاز الفني إراحتهم في مباراة الأمس خشية من تعرضهم للإصابات وغيابهم لفترة طويلة.
في حالة فوز الأهلي في مباراته المؤجلة ضد القطن، ثم الفوز في مبارياته الـ3 الأخرى بـ مجموعات بطولة إفريقيا، سيرتفع رصيده إلى 13 نقطة، وهنا يصعد لربع نهائي البطولة الأفريقية مباشرة دون انتظار باق النتائج.
أما في حالة فوز الأهلي على في مباراتيه على القطن الكاميروني ثم الفوز على الهلال السوداني، والتعادل مع ماميلودي صنداونز والوصول لـ11 نقطة يمكنه التأهل بشرط تعثر الهلال أمام الفريق الجنوب أفريقي.
أما إذا فاز الأهلي في مباراتيه ضد القطن الكاميروني، والفوز على الهلال السوداني، والخسارة أمام ماميلودي صنداونز والوصول لـ10 نقاط، يمكنه التأهل أيضًا بشرط خسارة الفريق السوداني أمام بطل جنوب إفريقيا.