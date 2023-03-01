شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يستعيد جهود المصابين فى مباراة القطن الكاميرونى بدورى الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعيد فريق الأهلي عدد من لاعبيه المصابين قبل مباراته القادمة ضد القطن الكاميروني يوم السبت المقبل في اللقاء المؤجل من الجولة الافتتاحية لدور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا، والذين غابوا عن المشاركة في مباراة الداخلية بالدوري أمس بسبب الإصابات او الإجهاد.

وغاب عن الأهلي كلا من أحمد عبد القادر ومحمود متولي وحسين الشحات بسبب الإصابة، فيما واصل برونو سافيو غيابه عن الفريق الأحمر في مباراة الداخلية، ومن المنتظر أن يعود أكثر من لاعب من المصابين، بعدما فضل الجهاز الفني إراحتهم في مباراة الأمس خشية من تعرضهم للإصابات وغيابهم لفترة طويلة.