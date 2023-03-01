شكرا لقرائتكم خبر عن عادل عقل يكشف صحة تدخل الـ"VAR" وإلغاء ركلة الجزاء فى لقاء الأهلي والداخلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد عادل عقل، الخبير التحكيمى، أن الدولى محمد معروف تمتع بلياقة بدنية جيدة وبذل جهدا كبيرا للسيطرة على لقاء الأهلي والداخلية الذى أقيم مساء الثلاثاء، وانتهى بتعادل الفريقين بهدف لكل منهما.

وأضاف عقل في الاستوديو التحليلي بتليفزيون الخليج 365 أن الحكم تدخل بالصافرة واحتسب 36 مخالفة على الفريقين في تقدير جيد، إلا أنه كان يجب أن يسمح باستمرار اللعب والتنافس العادل طبقا للقانون، حتى يقلل من الصافرة ليساهم فى سرعة إيقاع المباراة.

وتابع عقل أن الـ"VAR" كان على موعد للظهور المؤثر بشكل جيد طبقا للبروتوكول، عندما أنقذ معروف من قرار ركلة جزاء للأهلي في الدقيقة 77، وبعد التشيك أبلغ الـ"VAR" أن المخالفة من خارج الـ18، وبالتالى ترتقى إلى البطاقة الحمراء لمدافع الداخلية وركلة حرة مباشرة من خارج الـ18، في تدخل من الـ"VAR" يعد الأفضل في اللقاء، رغم أن هناك تواصل من الـVAR مع الحكم "تشيك صامت"، طبقا للبروتوكول خلال اللقاء.

وأشهر الحكم البطاقة الصفراء فى 4 مناسبات للداخلية مقابل إنذارين للأهلي، بالإضافة إلى طرد أحمد عبد الرسول في الدقيقة 80 من عمر اللقاء.

وأشار عقل إلى أن المساعدين ظهرا بيقظة وتمركز جيد، وأشارا إلى 6 حالات تسلل في توقيت مناسب، كما سمحا باستمرار اللعب في أكثر من هجمة مؤثرة، كما سيطر الحكم الرابع على المنطقة الفنية وأدى مهامه بشكل جيد، لكن يبقى الظهور المؤثر للـ"VAR" طبقا للبروتوكول هو الأهم والأفضل فى اللقاء.