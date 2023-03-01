شكرا لقرائتكم خبر عن محمد إبراهيم نجم الزمالك وسيراميكا يحتفل اليوم بعيد ميلاده الـ"31" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتفل محمد إبراهيم، لاعب الزمالك السابق وسيراميكا الحالى، اليوم الأربعاء بعيد ميلاده الـ31 حيث إنه من مواليد 1 مارس 1992 بمحافظة البحيرة، ولد فى مركز أبو المطامير بمحافظة البحيرة، وبدأ مسيرته الكروية فى نادى كروم جناكليس، ويعد محمد إبراهيم أحد ناشئي نادي الزمالك وصعد للفريق الأول عام 2011 لأول مرة، قبل أن يحترف فى ماريتيمو البرتغالي سنة 2014، لكنه عاد بعد موسم واحد فقط للزمالك سنة 2015 واستمر مع الفريق إلى 2019 وقت الانضمام لمصر للمقاصة ومنها إلى سيراميكا بداية من الموسم الجارى.

شارك محمد إبراهيم مع المنتخب الوطنى فى بطولة كأس العالم تحت 20 عاماً فى كولومبيا، وأحرز هاتريك فى مرمى منتخب النمسا ليكون أول لاعب مصرى وأفريقى يفعل ذلك ، ويملك إبراهيم 7 مباريات دولية مع منتخب مصر، لم يسجل فيهم أى هدف.

محمد إبراهيم حصد مع الزمالك تسع بطولات قارية ومحلية منها 6 كأس مصر، و1 سوبر مصرى سعودى، وواحد سوبر مصرى على حساب الأهلى، وواحد كونفدرالية.

من أجمل أهداف محمد ابراهيم الهدف التاريخى الذى سجله فى مرمى شاختار دونيتسك الأوكرانى، فى دورة أبو ظبى الودية عندما قطع الكرة من منتصف الملعب وانطلق كالصاروخ من الجهة اليسرى وسدد من على حدود منطقة الجزاء سكنت شباك الحارس الأوكرانى، وكذلك هدفه فى مرمى النادى المصرى، من تسديدة صاروخية من على حدود منطقة الجزاء موسم 2010/2011، فى الدقيقة الأخيرة من المباراة، بالإضافة إلى الهدف الذى سجله فى مرمى جازيللى التشادى، بدور الـ 64 من دورى أبطال افريقيا عام 2013.