الامارات | ليما: الوجود ضمن الثلاثة الأوائل في الدوري بمثابة بطولة للوصل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد لاعب الوصل والمنتخب الوطني، فابيو ليما، أن الوصل لا يواجه أي ضغط بشأن المنافسة على لقب دوري أدنوك للمحترفين، بعدما تقدم الفريق إلى المركز الثاني في لائحة الترتيب، بفارق نقطة واحدة عن المتصدر شباب الأهلي، مشدداً على أن إنهاء «الإمبراطور» المسابقة ضمن المراكز الثلاثة الأولى يعد بطولة في حد ذاته بالنسبة للفريق في الموسم الحالي.

وقال ليما لـ«الإمارات اليوم» إن الوصل يسير بشكل جيد جداً في الموسم الحالي، مؤكداً أن الفريق يركز على كل مباراة بشكل منفصل، موضحاً: «سنخوض مواجهة صعبة في الجولة الـ18 أمام الظفرة، إذ يجب علينا أن نقدم كل ما لدينا حتى نحقق الفوز».

وأضاف: «حققنا فوزاً مهماً في الجولة الماضية على النصر، خصوصاً أنها (ديربي)، ولها اعتبارات إضافية بالنسبة إلى اللاعبين والجمهور، لذلك الفوز بها يمنحنا دفعة معنوية قوية للمباريات المقبلة».

وعن سبب عدم احتفاله مع اللاعبين عقب المباراة بالفوز، قال: «توجهت مباشرة إلى غرفة الملابس، واحتفلت بمفردي من أجل التركيز والاستعداد للمباراة المقبلة أمام الظفرة، وأنا من دون شك سعيد جداً بالفوز في (الديربي)، ولكن في النهاية هي مباراة تساوي ثلاث نقاط، وينتظرنا الكثير من العمل الصعب في الفترة المقبلة».

ورداً على سؤال حول أن الفارق مع شباب الأهلي في الصدارة أصبح نقطة واحدة، قال: «أمر جيد بالتأكيد اقترابنا من شباب الأهلي في صدارة الترتيب، ولكن كما ذكرت يجب أن نركز في مباراة الظفرة، والأمر الجيد بالنسبة لنا أننا حصلنا على فترة راحة جيدة للاستعداد جيداً لهذه المباراة المهمة أمام فريق يسعى إلى تحقيق الفوز، وسيخوض المباراة على ملعبه».

وأشار إلى أن «الإمبراطور» لا يعاني ضغطاً، وقال: «لا أرى أننا نواجه ضغطاً بسبب اقترابنا من الصدارة، وأن لدينا حظوظاً في المنافسة على اللقب، وأرى أن الأهم هو أن نواصل على النسق نفسه الذي لعبنا به منذ بداية الموسم، إذ إن لدينا مجموعة جيدة من اللاعبين، إلى جانب عدد من اللاعبين الذين يمتلكون خبرات جيدة للتعامل مع هذه المواقف». وعن رأيه حول اقتراب العين مجدداً من فرق الصدارة، قال: «لا شك أن العين هو (الخطر الأكبر) على الأندية التي تنافس على اللقب، خصوصاً أنه عاد بقوة للمنافسة على مراكز الصدارة، بعدما خسر عدداً كبيراً من النقاط في الدور الأول، ولكن في النهاية هو فريق كبير، وحامل اللقب، ومرشح بقوة للمنافسة على الحفاظ عليه».

في المقابل، شدد فابيو ليما على أن الوصل تركيزه على إنهاء الموسم بوجود الفريق في أحد المراكز الثلاثة الأولى، مبيناً أن هذه النتيجة تعد بطولة في حد ذاتها بالنسبة إلى «الأصفر» خلال الموسم الحالي.

وختم تصريحاته بالتأكيد على أن صفقات الوصل في فترة الانتقالات الشتوية ستمنح الفريق قوة في الفترة المقبلة، وقال: «لقد تعاقد الوصل مع كل من التشيلي فيليبي غويتيرز، والجزائري جمال بن العمري، ولقد شاركا أمام النصر، وبالتأكيد يشكلان إضافة قوية بالنسبة لنا، وأتمنى أن يحالفهما التوفيق، وأن يواصل الوصل حصد الانتصارات في المباريات المقبلة».

• «لا أرى أننا نواجه ضغطاً بسبب اقترابنا من الصدارة».



• «الفوز على النصر يمنحنا دفعة معنوية قوية للمباريات المقبلة».