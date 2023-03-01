الامارات | نورة الكتبي تظفر ببرونزية «الجُلة» في «دولية فزاع»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 01 مارس 2023

أهدت نورة الكتبي، المنتخب الوطني، الميدالية البرونزية في مسابقة «دفع الجُلة إف 32 سيدات» على الكراسي المتحركة، التي جرت ضمن النسخة الـ14 لدولية فزاع لألعاب القوى لأصحاب الهمم «الجائزة الكبرى - دبي 2023»، فيما كان المركز الثاني والميدالية الفضية من نصيب الجزائرية موني جسمي، بينما حلقت الأوكرانية انتشازيا بالمركز الأول والميدالية الذهبية.

وأحكم المنتخب الصيني سيطرته على معظم مسابقات اليوم الأول حاصداً 21 ميدالية ملوّنة (خمس ذهبيات) و(تسع فضيات) و(سبع برونزيات).

وحصل منتخب الصين على المراكز الثلاثة الأولى في «سباق 400 متر سيدات تي 47» عن طريق جيانق ولي لي وجن زيمو، كما حصل على ذهبية وفضية «سباق 100 متر سيدات تي 11» عن طريق جو قوها ولو جي، بينما ذهبت الميدالية البرونزية إلى أصيلة مير زايوروني من أوزبكستان.

وفي «سباق 100 متر رجال تي 12» كان المركز الأول والميدالية الذهبية من نصيب الإندونيسي سايوترا تلاه، تلاه في المركز الثاني الياباني دايكي أيشياما، فيما حصل الماليزي محمد فيصل على المركز الثالث. وفي «مسابقة دفع الجُلة رجال تي 35 و36»، حصل التونسي ياسين قوينجي على الميدالية الذهبية، تلاه في المركز الثاني داستان موكاشبيكوف من كازخستان، وحلّ الصيني فو شنهان ثالثاً.

وحصل الجزائري سفيان حمدي على فضية «400 متر تي 37»، فيما كان المركز الأول والميدالية الذهبية من نصيب ياروسلاف أوكابينسكي، وذهب المركز الثالث والميدالية البرونزية إلى الأوكراني ميكولا ريزكي.

وحصل الجزائري وليد فرحة على ذهبية «رمى الصولجان إف 32 و51»، فيما كانت الميداليتان الفضية والبرونزية من نصيب الصينيين ليو لي وبو كوينق.

وحصلت بريطانيا على المراكز الثلاثة الأولى في «سباق 800 متر تي 34» عن طريق هانا كوكروفت وكاري أدرينيقان وفابيان أندري.

وفاز المصري عبدالرحمن شبيب بفضية «القفز الطويل رجال تي 47»، فيما ذهبت الميدالية الذهبية إلى الصيني وانق هاو، والبرونزية إلى مواطنه جاو يالونق.

وفاز الكويتي فيصل سرور بذهبية «دفع الجُلة رجال إف 37 و38»، تلاه في المركز الثاني التونسي أحمد بن مصلح، وحلّ الأوكراني ميكولا ثالثاً.

وحصلت السعودية على فضية «القفز الطويل تي 20» عن طريق حسن دوشي، فيما فاز الكندي نوح فوكسيك بالميدالية الذهبية، والماليزي عبدالله زولكفلي بالبرونزية.