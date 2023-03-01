الامارات | مدرب البطائح: جاهزون لمواجهة خورفكان

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد المدير الفني لفريق مدرب البطائح، المغربي سعيد شخيت، أهمية المباراة التي ستجمع فريقه مع خورفكان يوم غدٍ لحساب الجولة 18 لدوري أدنوك للمحترفين.

وقال في مؤتمر صحافي: «الكل يعلم أن مباراة خورفكان ستكون قوية، والمنافس يريد مواصلة نتائجه الجيدة بعد الانتصار على الشارقة، لعبنا بشكل جيد أمام الوحدة، وسنعمل على تكرار ذلك أمام خورفكان». وواصل حديثه: فريقي جاهز للمباراة وسنجتهد من أجل تحقيق نتيجة إيجابية تدعم مشوار استمرارنا في بطولة الدوري». من جانبه، وصف لاعب البطائح فهد سبيل، المباراة بالمهمة لهم، وقال إن «الفوز فيها بست نقاط وليست ثلاث كبقية المباريات، لأنها تجمعهم بمنافس مباشر لهم، لذلك سيجتهدون للفوز بها». وأضاف: «أشكر كابتن سعيد شخيت على ثقته الكبيرة وإعادتي للملعب مرة أخرى، وسأقاتل لأكون على قدر ثقة المدرب وزملائي اللاعبين وكل أعضاء الفريق، وسنلعب بجدية وبكامل الاحترام للمنافس، الذي يعد من الأندية التي تلعب بشكل جيد في بطولة الدوري».