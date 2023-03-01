الامارات | البادي: مكاسب كبيرة لكاراتيه الإمارات في «الدوري العالمي»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وصف الأمين العام المساعد لاتحاد الكاراتيه، الدكتور عبدالله البادي، المكاسب التي تحققت من استضافة الإمارات للدوري العالمي للشباب في مجمع زايد الرياضي، وبرعاية سموّ الشيخ محمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، بأنها مكاسب نوعية ومهمة، ويمكن أن تكون ركيزة لنجاحات مقبلة لكاراتيه الإمارات.

وقال لـ«الإمارات اليوم»: «حقق لاعبو الإمارات سبع ميداليات ملوّنة، ما يعدّ إنجازاً قياساً بقوة المنافسات والمكانة الفنية للاعبين المشاركين، ونحن راضون عما تحقق، وطموحنا أكثر في البطولات المقبلة».

وتابع: «المستوى الفني للبطولة كان عالياً، ما وفر بدوره فرصة ثمينة لاحتكاك لاعبي الإمارات مع لاعبين دوليين، وهو ما يمكن وصفه بأنه مكسب مهم جداً أفرزته المنافسات».

وأضاف: «نجح لاعبو أندية الشارقة والشارقة للدفاع عن النفس وشباب الأهلي في أن يكونوا في واجهة المنافسات، ما يعكس تطوّر اللعبة».