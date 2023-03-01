الامارات | مصعب الفلاسي يحلق بلقب «الإسطبلات الخاصة» بسيح السلم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فاز الفارس مصعب الفلاسي بلقب سباق الإسطبلات الخاصة في اليوم الثاني لمهرجان محمد بن راشد للقدرة لمسافة 101 كيلومتر، أمس، في مدينة دبي الدولية للقدرة بسيح السلم بمشاركة 302 فارس وفارسة من مختلف الإسطبلات الخاصة وأندية الفروسية في الدولة.

وحسم الفلاسي اللقب على صهوة الجواد «سيناتوري» المملوك إلى إسطبلات تي إن تي، بعدما فرض سيطرته على المراحل الأربع للسباق، بحصوله على المركز الأول في المرحلة الأولى لمسافة 35 كيلومتراً مسجلاً زمناً قدره 1:0748 ساعة، وحافظ على الصدارة في المرحلة الثانية لمسافة 25 كيلومتراً بزمن بلغ قدره 55:25 دقيقة، وتمسك بالصدارة في المرحلة الثالثة لمسافة 21 كيلومتراً بزمن قدره 46:28 دقيقة، وأنهى السباق في المركز الأول بتسجيله زمناً بلغ قدره 40:51 دقيقة في المرحلة الرابعة.

وجاء في المركز الثاني الفارس راشد العامري على صهوة الجواد «بدوينا كريستيانا» المملوك إلى إسطبلات العزم، بعدما جاء في المركز الثامن بالمرحلة الأولى بزمن قدره 1:12:58 ساعة، وتقدم إلى المركز الخامس في المرحلة الثانية بزمن قدره 55:16 دقيقة، وواصل تقدمه بمجيئه في المركز الرابع بالمرحلة الثالثة بزمن قدره 46:12 دقيقة، بينما حصل على المركز الثاني في المرحلة الرابعة بزمن بلغ قدره 37:17 دقيقة.

من جهته، حصل الفارس سعيد الشامسي على المركز الثالث على صهوة الجواد «بولي» المملوك إلى إسطبلات إس إس، بعدما جاء في المركز الرابع بالمرحلة الأولى بزمن قدره 1:12:33 ساعة، وتقدم إلى المركز الثاني في المرحلة الثانية بزمن قدره 55:31 دقيقة، وحافظ على المركز الثاني في المرحلة الثالثة بزمن بلغ قدره 45:41 دقيقة، قبل أن يتراجع إلى المركز الثالث في المرحلة الرابعة بزمن قدره 37:59 دقيقة.