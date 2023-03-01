الامارات | عجمان تستضيف البطولة الدولية لبناء الأجسام للهواة والمحترفين

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تستضيف عجمان يومي 4 و5 مارس الجاري البطولة الدولية لبناء الأجسام للهواة والمحترفين بنسختها الثالثة في قاعة مركز عجمان الثقافي، وبرعاية دائرة التنمية السياحية تحت إشراف الاتحادين الإماراتي والدولي لبناء الأجسام واللياقة البدنية، وتبلغ قيمة جوائزها المالية 17 ألف دولار.

وكشف رئيس اللجنة المنظمة، مدير البطولة طارق خليل، عن توقعاته بمشاركة نحو 250 لاعباً سيتنافسون في 46 فئة تنافسية للناشئين والرجال والأساتذة في الفيزيك وبناء الأجسام، وتابع: «سيتم منح 16 كارت احتراف خلال البطولة بواقع خمسة لبناء أجسام وكارت واحد في بناء الأجسام الماسترز وثلاثة كروت في الفيزيك ومثلها في كلاسيك بناء أجسام للرجال وثلاثة في الفيزيك للرجال وواحد في منافسات ماسكلر، وسيتمكن الفائزون بالكروت من المشاركة في بطولة المحترفين في اليوم التالي».