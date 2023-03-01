الامارات | عقوبات انضباطية بحق أندية ولاعبين في «الأولى» و«الأشبال»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عقدت لجنة الانضباط اجتماعها أمس، برئاسة المستشار سعيد الحوطي، وبحضور نائب رئيس اللجنة حمدان الزيودي، وأعضاء اللجنة حسن الشيباني وسلمان الطويل وبدر خميس، وشادي مدحت مقرراً.

وقررت اللجنة توجيه عقوبة لفت النظر إلى فريق سيتي، لمخالفته قواعد تسجيل اللاعبين في قائمة مباراته أمام فريق الجزيرة الحمراء في مسابقة دوري الدرجة الأولى.

وغرّمت نادي العروبة مبلغاً قدره 1750 درهماً، بسبب حصول لاعبيه على سبع بطاقات صفراء في مباراته أمام نادي الجزيرة الحمراء في مسابقة دوري الناشئين تحت 16 عاماً (ب).

واعتمدت لجنة الانضباط نتيجة مباراة التعاون والنصر في مسابقة دوري الأشبال تحت 13 عاماً (ب)، بخسارة أشبال التعاون للمباراة، لتناقص عدد لاعبيه عن سبعة لاعبين، وتغريمه مبلغاً قدره 5000 درهم، بسبب تكرار وقوع المخالفة.

وفي مسابقة دوري الأشبال تحت 12 عاماً (أ)، قررت اللجنة منع مدرب أشبال العين ماركو سيكوس من مرافقة فريقه لمده خمس مباريات، وتغريمه مبلغاً قدره 10 آلاف درهم، بسبب تصرفه غير الرياضي مع مدرب حراس الفريق المنافس، واتخذت العقوبة والغرامة المالية ذاتهما مع مدرب حراس الظفرة مسفر الحمادي، للسبب نفسه.