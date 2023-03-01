الامارات | مباريات اليوم

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شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات اليوم والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - الدوري الإنجليزي
أرسنال - إيفرتون 23:45
ليفربول - وولفرهامبتون 00:00
فاركو - المقاولون 20:00
الدوري التونسي
النجم الساحلي - الصفاقسي 17:30
الإفريقي - الباجي 17:30
الدوري البحريني
الحد - سترة 19:30
المنامة - الرفاع 19:30
كأس ملك إسبانيا
أوساسونا - بلباو 00:00
كأس فرنسا
مرسيليا - أنيسي 00:00
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