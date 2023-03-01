اخبار الرياضه

الامارات | مباريات اليوم

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الإمارات اليوم 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح -

أرسنال - إيفرتون 23:45

- وولفرهامبتون 00:00

فاركو - المقاولون 20:00

الدوري التونسي

النجم الساحلي - الصفاقسي 17:30

الإفريقي - الباجي 17:30

الدوري البحريني

الحد - سترة 19:30

المنامة - الرفاع 19:30

كأس ملك إسبانيا

أوساسونا - بلباو 00:00

كأس فرنسا

مرسيليا - أنيسي 00:00

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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