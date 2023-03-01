شكرا لقرائتكم خبر عن محمد مصيلحي: فتحنا قنوات الاتصال مع مابولولو لتجديد تعاقده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد محمد مصيلحي، رئيس نادي الاتحاد السكندرى، أنه كانت هناك مفاوضات مع باتريس بوميل قبل التعاقد مع زوران كمدير فني لزعيم الثغر.

وأضاف مصيلحي، في تصريحات لبرنامج "ملعب أون" على قناة أون تايم سبورتس، أنه كان من الضرورى التعاقد مع جهاز فنى قوي في الموسم القادم، حتى لا يتكرر ما حدث في المواسم الماضية من بقاء الفريق في اللحظات الأخيرة.

وعن تألق مابولولو مهاجم الاتحاد أكد مصيلحي أن اللاعب ما زال لديه عقد مع النادي يمتد للموسم المقبل، وأنه فاتح اللاعب اليوم قبل سفره لبلاده لقضاء إجازة قصيرة من أجل تجديد تعاقده.

وكشف رئيس الاتحاد أن إدارة الاتحاد تعاقدت مع اللاعب مقابل 200 ألف دولار، وأنه سيعقد جلسة مع اللاعب عقب عودته من أنجولا من أجل إنهاء تجديد تعاقده.

واختتم محمد مصيلحي حديثه بتوجيه الشكر لمحمود علاء مدافع الفريق المعار من الزمالك لنهاية الموسم الحالي، وأنه يتمنى استمراره مع زعيم الثغر في المواسم المقبلة.