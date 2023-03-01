شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 28/ 2/ 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم، الثلاثاء، الموافق 28/ 2/ 2023 العديد من الأحداث الهامة، جاء فى مقدمتها الأهلى يتعادل مع الداخلية 1 / 1 فى الدوري الممتاز، واتحاد الكرة يدرس إيقاف عبد الرحمن رشدان مدافع منتخب الشباب.

الأهلى يتعادل مع الداخلية 1 / 1 فى الدوري الممتاز.. صور

تعادل الأهلي مع الداخلية بهدف لمثله خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم ،الثلاثاء، بإستاد السلام في الجولة العشرين من مسابقة الدوري الممتاز.

اتحاد الكرة يدرس إيقاف عبد الرحمن رشدان مدافع منتخب الشباب

يدرس اتحاد الكرة إيقاف اللاعب عبد الرحمن رشدان، مدافع الأهلي ومنتخب الشباب، ويأتي ذلك على خلفية ما فعله اللاعب تجاه الجهاز الفني لمنتخب الشباب بقيادة محمود جابر، عقب مباراة السنغال الأخيرة فى بطولة أمم أفريقيا للشباب؛ بسبب خروجه من قائمة المباراة، حيث وجه سبابا للجهاز الفني عقب المباراة.

أنهى اتحاد الكرة اتفاقه مع البرتغالي فيتور بيريرا لرئاسة لجنة الحكام فى المرحلة المقبلة، بعدما تحفظ الخبير البرتغالى على الراتب الذى وضعته الجبلاية، حيث توصل الطرفان لاتفاق نهائى بشأن الراتب.

فيريرا يتأكد من جاهزية مصطفى الزنارى قبل مواجهة بيراميدز فى الدورى

تأكد البرتغالى جوسفالدو فيريرا المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، من جاهزية مصطفى الزنارى مدافع الفريق، قبل مواجهة بيراميدز فى الدورى، والمقرر لها يوم الجمعة المقبل.

فيريرا يعقد جلسات مكثفة مع المهاجمين لعلاج العقم التهديفى قبل مواجهة بيراميدز يعقد فيريرا، المدير الفنى للزمالك، جلسات مكثفة مع رباعى الهجوم التونسى سيف الدين الجزيرى والقادم الجديد ناصر منسى ويوسف أسامة نبيه والبنينى سامسون أكينولا، من أجل الوقوف على الأخطاء التى وقعوا فيها فى الآونة الأخيرة وعلاج العقم التهديفى التى يعانى منه الفريق، حيث لم يحرز أى أهداف فى الدور الأول لدور المجموعات من دورى أبطال أفريقيا، وهو ما أدى إلى تقهقر ترتيب الفريق وابتعاده عن المركزين الأول والثانى للمجموعة، وأصبح مهددا من الخروج من دور المجموعات للبطولة. الزمالك يجهز أحمد فتوح ومصطفى شلبى لمواجهة بيراميدز يجهز الجهاز الفنى للزمالك، بقيادة فيريرا الثنائى أحمد فتوح ومصطفى شلبى، للانضمام لقائمة الفريق أمام بيراميدز فى الجولة العشرين للدورى المقرر إقامتها الجمعة المقبل باستاد الدفاع الجوى.

طلب البرتغالى جايمى باتشكيو، المدير الفنى لبيراميدز، من الجهاز الطبي، سرعة تجهيز كل من المغربي وليد الكرتي ومحمد الشيبي، نظرا للحاجة إليهما في الفترة المقبلة، وقبل مواجهة الزمالك، خاصة أن باتشيكو يعتمد على الثنائي بشكل أساسي.

يجهز الجهاز الطبى لنادى طلائع الجيش، خالد قمر مهاجم الفريق للعودة للقائمة بداية من مواجهة المصرى البورسعيدى المقبلة بعد غيابه عن المباريات الأخيرة بسبب تنفيذه لبرنامج تأهيلى للتعافى من شد فى العضلة الخلفية.

أوجستى يضع برنامجا لتجهيز طومسون وأوموت لدعم سلة الأهلى فى بطولة أفريقيا

قرر الجهاز الفني لفريق كرة السلة بالنادى الأهلى بقيادة الإسباني أوجستي بوش وضع برنامج إعداد للثنائى الأمريكي مايكل طومسون، ولاعب منتخب جنوب السودان أنونوا أوموت الوفدان الجدد للقلعة الحمراء من أجل الظهور بشكل مميز وتحقيق اللقب.

المصرى البورسعيدى يفوز على إنبى 2-1 فى الدورى

نجح فريق المصري البورسعيدي في الفوز علي انبي بهدفين مقابل هدف ، في المباراة التي جمعتهما على استاد الجيش ببرج العرب، ضمن مباريات الجولة العشرين من بطولة الدوري الممتاز.

بهدف +90 سيراميكا يفوز على البنك الأهلى بثنائية الدورى الممتاز وصلاح محسن رجل المباراة

حقق فريق سيراميكا الفوز على نظيره البنك الاهلى بهدفين مقابل هدف فى اللقاء الذى جمعهم منذ قليل على ستاد المقاولون العرب ضمن الجولة الـ20 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز والذى أقيم على ستاد المقاولون العرب.

غزل المحلة يقرر خصم 50 ألف جنيه من كل لاعب بعد الخسارة من أسوان