شكرا لقرائتكم خبر عن اخبار النادي الأهلي اليوم 28 / 2 / 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اخبار النادي الأهلي اليوم الموافق 28 / 2 / 2023 شهدت العديد من الاخبار والأحداث التى نرصدها في سياق التقرير التالي:

الأهلى يتعادل مع الداخلية 1 / 1 فى الدوري الممتاز

تعادل الأهلي مع الداخلية بهدف لمثله خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم ،الثلاثاء، بإستاد السلام في الجولة العشرين من مسابقة الدوري الممتاز..سجل محمود عبد المنعم كهربا هدف الاهلى في الدقيقة 70 ، وسجل أحمد رشيد للداخلية في الدقيقة 90.

طبيب الأهلى يضع برنامجا لتجهيز محمود متولى من شد العضلة الخلفية

وضع أحمد أبو عبلة رئيس الجهاز الطبى بالنادى الأهلى برنامج علاجى لمحمود متولى مدافع الفريق للتعافى من الإصابة التى تعرض لها بشد فى العضلة الخلفية خلال مباراة صن داونز بدوري أبطال أفريقيا والتى تعادل فيها المارد الأحمر مع بطل جنوب أفريقيا بهدفين لكل فريق.

الأهلي يعلن غياب خالد عبدالفتاح أسبوعاً لإصابته فى الرباط الداخلي للركبة

قال الدكتور أحمد أبو عبلة، طبيب الأهلي إن خالد عبد الفتاح لاعب الفريق ، خضع لإجراء أشعة رنين مغناطيسي على الركبة اليوم بعد شكواه من آلام بها، وأثبت الأشعة إصابته بجزع في الرباط الداخلي للركبة، يغيب على أثرها لمدة أسبوع يعودها بعدها للتدريبات الجماعية.