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القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار الزمالك اليوم الثلاثاء 28-2-2023 العديد من الأحداث المهمة، ويأتى على رأسها يجهز الجهاز ألفنى للزمالك، بقيادة فيريرا الثنائى أحمد فتوح ومصطفى شلبى، للانضمام لقائمة الفريق أمام بيراميدز فى الجولة العشرين.

تدريبات قوية لحراس مرمى الزمالك استعدادا لمواجهة بيراميدز

أدى رباعى حراسة مرمى ألفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، محمد عواد ومحمد صبحى ومحمد نديم والسيد عطية، تدريبات قوية على هامش المران الذى أقيم اليوم الثلاثاء على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادى استعدادا لمواجهة بيراميدز المقبلة.

خاض فريق الزمالك مرأنه اليوم الثلاثاء استعداداً لمواجهة بيراميدز المقرر لها يوم الجمعة المقبل فى الجولة العشرين لمسابقة الدورى الممتاز.

تأكد البرتغإلى جوسفالدو فيريرا المدير ألفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، من جاهزية مصطفى الزنارى مدافع ألفريق، قبل مواجهة بيراميدز فى الدورى، والمقرر لها يوم الجمعة المقبل.

عقد البرتغإلى جوسفالدو فيريرا المدير ألفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق التدريبات الجماعية اليوم الثلاثاء على ملعب عبداللطيف أبورجيلة بمقر النادى استعدادا لمواجهة بيراميدز المقبلة فى مسابقة الدورى الممتاز.

يجهز الجهاز ألفنى للزمالك، بقيادة فيريرا الثنائى أحمد فتوح ومصطفى شلبى، للانضمام لقائمة ألفريق أمام بيراميدز فى الجولة العشرين للدورى المقرر إقامتها الجمعة المقبل باستاد الدفاع الجوى.

يعقد فيريرا، المدير ألفنى للزمالك، جلسات مكثفة مع رباعى الهجوم التونسى سيف الدين الجزيرى والقادم الجديد ناصر منسى ويوسف أسامة نبيه والبنينى سامسون أكينولا، من أجل الوقوف على الأخطاء التى وقعوا فيها فى الآونة الأخيرة وعلاج العقم التهديفى التى يعانى منه ألفريق، حيث لم يحرز أى أهداف فى الدور الأول لدور المجموعات من دورى أبطال أفريقيا، وهو ما أدى إلى تقهقر ترتيب ألفريق وابتعاده عن المركزين الأول والثانى للمجموعة، وأصبح مهددا من الخروج من دور المجموعات للبطولة.

يجهز الجهاز ألفنى للزمالك، بقيادة فيريرا الثنائى أحمد فتوح ومصطفى شلبى، للانضمام لقائمة ألفريق أمام بيراميدز فى الجولة العشرين