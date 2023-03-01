شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم، الثلاثاء، الموافق 28/ 2/ 2023 العديد من الأحداث الهامة، جاءت أهم 7 أخبار منهم كالتالى.. فى مقدمتها الأهلى يتعادل مع الداخلية 1 / 1 فى الدوري الممتاز، واتحاد الكرة يدرس إيقاف عبد الرحمن رشدان مدافع منتخب الشباب.

الأهلى يتعادل مع الداخلية 1 / 1 فى الدوري الممتاز.. صور

تعادل الأهلي مع الداخلية بهدف لمثله خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم ،الثلاثاء، بإستاد السلام في الجولة العشرين من مسابقة الدوري الممتاز.

اتحاد الكرة يدرس إيقاف عبد الرحمن رشدان مدافع منتخب الشباب

يدرس اتحاد الكرة إيقاف اللاعب عبد الرحمن رشدان، مدافع الأهلي ومنتخب الشباب، ويأتي ذلك على خلفية ما فعله اللاعب تجاه الجهاز الفني لمنتخب الشباب بقيادة محمود جابر، عقب مباراة السنغال الأخيرة فى بطولة أمم أفريقيا للشباب؛ بسبب خروجه من قائمة المباراة، حيث وجه سبابا للجهاز الفني عقب المباراة.

أنهى اتحاد الكرة اتفاقه مع البرتغالي فيتور بيريرا لرئاسة لجنة الحكام فى المرحلة المقبلة، بعدما تحفظ الخبير البرتغالى على الراتب الذى وضعته الجبلاية، حيث توصل الطرفان لاتفاق نهائى بشأن الراتب.

المصرى البورسعيدى يفوز على إنبى 2-1 فى الدورى

نجح فريق المصري البورسعيدي في الفوز علي انبي بهدفين مقابل هدف ، في المباراة التي جمعتهما على استاد الجيش ببرج العرب، ضمن مباريات الجولة العشرين من بطولة الدوري الممتاز.

بهدف +90 سيراميكا يفوز على البنك الأهلى بثنائية الدورى الممتاز وصلاح محسن رجل المباراة

حقق فريق سيراميكا الفوز على نظيره البنك الاهلى بهدفين مقابل هدف فى اللقاء الذى جمعهم منذ قليل على ستاد المقاولون العرب ضمن الجولة الـ20 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز والذى أقيم على ستاد المقاولون العرب.

غزل المحلة يقرر خصم 50 ألف جنيه من كل لاعب بعد الخسارة من أسوان