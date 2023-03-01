اخبار الرياضه

الأهلى يهزم السيب العمانى ويواجه النصر البحريني بنهائى البطولة العربية للطائرة

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يهزم السيب العمانى ويواجه النصر البحريني بنهائى البطولة العربية للطائرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز فريق الكرة الطائرة بالنادى الأهلى على نظيره السيب العمانى بنتيجة 3 /0 فى نصف نهائى البطولة العربية التى تستضيفها مصر بإستاد القاهرة ، ليتأهل إلى الدور النهائى .

ومن المقرر أن يلتقى فريق النادى الأهلى مع نظيره النصر البحرينى  بعد غدا الخميس فى إطار نهائى البطولة ، بعدما نجح الأخير أيضا فى الفوز على الوكرة القطرى فى نصف النهائى بنتيجة .

 تأهل فريق الكرة الطائرة بالنادى الأهلى إلى نصف نهائى البطولة العربية بالفوز على السويحلى الليبى بنتيجة 3/0 فى دور الثمانية.

 

كما شهد أيضا ربع النهائى فوز النصر البحرينى على مصافى الشمال العراقى بنفس النتيجة، فيما فاز الوكرة القطرى على كاظمة الكويتى بنتيجة 3/1، وتختتم البطولة الخميس القادم باستاد القاهرة.

 

وتم تقسيم الفرق المشاركة إلى مجموعتين، تضم كل مجموعة 6 فرق، يقام بينها دورى من دور واحد، ويتأهل أول 4 فرق من كل مجموعة إلى الدور ربع النهائي.

 

وفى الدور ربع النهائى التقى الأول مع الرابع والثانى مع الثالث فى المجموعتين، على أن تتأهل منهما 4 فرق إلى الدور قبل النهائي.

الكلمات الدلائليه
محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا