شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يهزم السيب العمانى و يتأهل لمواجهة الوكرة فى نهائى البطولة العربية للطائرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز فريق الكرة الطائرة بالنادى الأهلى على نظيره السيب العمانى بنتيجة 3 /0 فى نصف نهائى البطولة العربية التى تستضيفها مصر بإستاد القاهرة ، ليتأهل إلى الدور النهائى .

ومن المقرر أن يلتقى فريق النادى الأهلى مع نظيره النصر البحرينى بعد غدا الخميس فى إطار نهائى البطولة ، بعدما نجح الأخير أيضا فى الفوز على الوكرة القطرى فى نصف النهائى بنتيجة .

تأهل فريق الكرة الطائرة بالنادى الأهلى إلى نصف نهائى البطولة العربية بالفوز على السويحلى الليبى بنتيجة 3/0 فى دور الثمانية.

كما شهد أيضا ربع النهائى فوز النصر البحرينى على مصافى الشمال العراقى بنفس النتيجة، فيما فاز الوكرة القطرى على كاظمة الكويتى بنتيجة 3/1، وتختتم البطولة الخميس القادم باستاد القاهرة.

وتم تقسيم الفرق المشاركة إلى مجموعتين، تضم كل مجموعة 6 فرق، يقام بينها دورى من دور واحد، ويتأهل أول 4 فرق من كل مجموعة إلى الدور ربع النهائي.

وفى الدور ربع النهائى التقى الأول مع الرابع والثانى مع الثالث فى المجموعتين، على أن تتأهل منهما 4 فرق إلى الدور قبل النهائي.