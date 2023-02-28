شكرا لقرائتكم خبر عن تدريبات قوية لحراس مرمى الزمالك استعدادا لمواجهة بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدى رباعي حراسة مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، محمد عواد ومحمد صبحي ومحمد نديم والسيد عطية، تدريبات قوية على هامش المران الذي أقيم اليوم الثلاثاء على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي استعدادا لمواجهة بيراميدز المقبلة.

و ركز أيمن طاهر مدرب الحراس مع الرباعي على بعض الأمور الفنية الخاصة، سواء التعامل مع التسديد من كافة الاتجاهات والمسافات بالشكل الأمثل، بجانب العرضيات ، وبعض الأمور الفنية الخاصة بالتعامل مع لعب الكرة بالقدم باعتبار الحارس مدافع إضافي.

وقام أيمن طاهر بمنح الرباعي تعليمات خاصة خلال أداء التدريبات وشرح بعض المواقف الفنية استعدادا للفترة المقبلة .

بينما وضع الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا، برنامجا تأهيليا و بدنيا خاصا للاعبين على هامش المران الذي أقيم اليوم الثلاثاء على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي استعدادا لمواجهة بيراميدز المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز .

و ركز الجهاز الفني خلال هذه الفقرة على علاج الإرهاق العضلي والبدني للاعبين من أجل تجهيزهم بالشكل المناسب للمواجهة المقبلة أمام بيراميدز.

و تم تقسيم الفقرة إلى جزئين، الأول تضمن تدريبات باستخدام أدوات التأهيل، والآخر تضمن تدريبات بالكرة.

ويواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته اليومية استعدادا لمواجهة بيراميدز المقرر لها يوم الجمعة المقبل في الجولة العشرين لمسابقة الدوري الممتاز.