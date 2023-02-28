شكرا لقرائتكم خبر عن تدريبات قوية لحراس مرمى الزمالك استعدادا لمواجهة بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر
و ركز أيمن طاهر مدرب الحراس مع الرباعي على بعض الأمور الفنية الخاصة، سواء التعامل مع التسديد من كافة الاتجاهات والمسافات بالشكل الأمثل، بجانب العرضيات ، وبعض الأمور الفنية الخاصة بالتعامل مع لعب الكرة بالقدم باعتبار الحارس مدافع إضافي.
وقام أيمن طاهر بمنح الرباعي تعليمات خاصة خلال أداء التدريبات وشرح بعض المواقف الفنية استعدادا للفترة المقبلة .
و ركز الجهاز الفني خلال هذه الفقرة على علاج الإرهاق العضلي والبدني للاعبين من أجل تجهيزهم بالشكل المناسب للمواجهة المقبلة أمام بيراميدز.
و تم تقسيم الفقرة إلى جزئين، الأول تضمن تدريبات باستخدام أدوات التأهيل، والآخر تضمن تدريبات بالكرة.
ويواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته اليومية استعدادا لمواجهة بيراميدز المقرر لها يوم الجمعة المقبل في الجولة العشرين لمسابقة الدوري الممتاز.