شكرا لقرائتكم خبر عن علاء عبد العال: جازفت من أجل العودة أمام الأهلى وأهدرنا فرصة الثلاث نقاط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد علاء عبد العال المدير الفنى لفريق الداخلية، أنه سعيد بالحصول على نقطة أمام الأهلى فى ظل الظروف التى نمر بها، فى المباراة التى جمعتهما اليوم فى إطار منافسات الجولة العشرين من الدورى.

وقال علاء عبد العال فى لقاء بعد المباراة مع قناة "أون تايم سبورتس": "الحمد لله على النقطة فى ظل الظروف التى مرينا به ورغم غيابات الأهلى إلا أنه يمتلك قائمة بها العديد من النجوم".

وأضاف مدرب الداخلية: "قفلنا على كل مفاتيح الأهلى وحرمناهم من الوصول إلى مرمانا وكان لنا فرصتين قبل تسجيل الأهلى الهدف ولكن لم يحالفنا الحظ".

وتابع علاء عبد العال: "يحسب لنا أننا حاولنا العودة فى المباراة ونجحنا فى التعادل وكان لنا فرصة أخرى بعد الهدف لرشيد أحمد حتى الآن لا أعرف كيف تم إهدارها، وجازفت فى آخر المباراة بالدفع بمهاجم على حساب الديفندر والنقطة مهمة جدا ومعنوية للفريق فى المواجهات المقبلة".

تعادل الأهلي مع الداخلية بهدف لمثله خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم ،الثلاثاء، بإستاد السلام في الجولة العشرين من مسابقة الدوري الممتاز.

سجل محمود عبد المنعم كهربا هدف الاهلى في الدقيقة 70 ، وسجل أحمد رشيد للداخلية في الدقيقة 90.

بهذه النتيجة ، رفع الأهلي رصيده إلى 41 نقطة جمعهم من 17 مباراة ويؤمن الأحمر قمة الدوري، كما أرتفع رصيد الداخلية إلى 17 نقطة من 20 مباراة ويحتل المركز الثالث عشر.

ضم تشكيل الأهلي ، كلاً من : محمد الشناوي ، رامي ربيعة ، ياسر إبراهيم ، حمدي فتحي ، مروان عطية ، محمد هاني ، محمد أشرف ، بيرسي تاو ، أحمد قندوسي ، طاهر محمدطاهر ومحمود كهربا.

فيما ضم تشكيل الداخلية ، كلاً من : عماد السيد ، كمال أبو الفتوح ، أحمد سيد عبد النبي ، كيليتشي ، عبد العزيز سيد ، سمير فكري ، آلان كيمبادي ، مصطفى فوزي ، علي محمد أحمد ، كريم يحيى وأحمد عادل.