شكرا لقرائتكم خبر عن أهداف مباراة الأهلى والداخلية اليوم فى الدورى المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خسر الأهلى نقطتين بالتعادل مع الداخلية بهدف لمثله خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم ،الثلاثاء، بإستاد السلام في الجولة العشرين من مسابقة الدوري الممتاز،سجل محمود عبد المنعم كهربا هدف الاهلى في الدقيقة 70 ، وسجل أحمد رشيد للداخلية في الدقيقة 90.

بهذه النتيجة ، رفع الأهلي رصيده إلى 41 نقطة جمعهم من 17 مباراة ويؤمن الأحمر قمة الدوري، كما أرتفع رصيد الداخلية إلى 17 نقطة من 20 مباراة ويحتل المركز الثالث عشر.

ضم تشكيل الأهلي ، كلاً من : محمد الشناوي ، رامي ربيعة ، ياسر إبراهيم ، حمدي فتحي ، مروان عطية ، محمد هاني ، محمد أشرف ، بيرسي تاو ، أحمد قندوسي ، طاهر محمدطاهر ومحمود كهربا.

فيما ضم تشكيل الداخلية ، كلاً من : عماد السيد ، كمال أبو الفتوح ، أحمد سيد عبد النبي ، كيليتشي ، عبد العزيز سيد ، سمير فكري ، آلان كيمبادي ، مصطفى فوزي ، علي محمد أحمد ، كريم يحيى وأحمد عادل.

الشوط الأول

بدأت المباراة بشكل هادئ من الفريقين قبل أن ينشط أداء الأحمر تدريجياً وحاول زيارة شباك عماد السيد حارس الداخلية ، وسدد بيرسي تاو أول كرة خطرة في الدقيقة التاسعة لكنها جاءت أعلى العارضة.

واصل الأهلي هجومه على الداخلية فيما شكّلت هجمات الأخير المرتدة خطورة على مرمى الشناوي ، ونال حمدي فتحي بطاقة صفراء للخشونة ضم أحد لاعبي الداخلية في الدقيقة 24.

أنحصر اللعب وسط اللملعب وأنعدمت الخطورة على مرمى الفريقين في ظل عدة القوة الهجومية للأهلي وأبتعاد الهجمات المرتدة للداخلية ، وأشهر حكم اللقاء محمد معروف بطاقة صفراء لـ نصيب مروان عطية لاعب الأهلي بسبب تدخلع القوي على قدم ألان تشامبادي لاعب الداخلية.

وحاول الاهلي التسجيل في الدقائق الأخيرة وأنقذ الشناوي فرصة خطرة من خطأ لرامي ربيعة مدافع الأهلي ببعدها ينحصر اللعب لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

الشوط الثاني

بدأ الأهلي الشوط الثاني بتغيير ثلاثي بمشاركة كلاً من ، ديانج بدلاً من مروان عطية ومحمد شريف بدلاً من بيرسي تاو وعلى معلول بدلاً من محمد أشرف ، وحاول الأهلي في انطلاقة هذا الشوط تسجيل هدف الإفتتاح في اللقاء وأنقذ القائد هدف مُحقق للأحمر في الدقيقة 60.

وشارك أفشة بدلاً من طاهر محمد طاهر في الدقيقة 66 ، وواصل الأهلي الضغط بحثاً عن الهدف الأول وكان له ما أراد في الدقيقة 70 من جملة جيدة بدأت من أفشة لمعلول وتنتهي عند كهربا الذي تسلم الكرة وأودعها بشكل جيد في شباك حارس الداخلية عماد السيد.

بعد الهدف واصل الأهلي الضغط وتحرر لاعبي الداخلية من طريقتهم الدفاعية بحاً عن هدف التعادل، وتعرض محمد شريف للعرقلة على حدود منطقة جزاء وأحتسب محمد معروف ضربة جزاء للأهلي لكن بعد الرجول لحكم الفيديو تم إحتساب الكرة ضربة حرة مباشرة للأهلي من على حدود منطقة جزاء الداخلية ويتم طرد أحمد عبد الرسول لاعب الداخلية في الدقيقة 80.

وشهدت الدقائق الأخيرة هجوم متواصل من الفريقين ،وشارك شادي حسين بدلاً من محمود عبد المنعم كهربا في الدقيقة 87، وسجل أحمد رشيد هدف التعادل للداخلية في الدقيقة 90 بعدما تسلم كرة وراوغ رامي ربيعة ، وكاد رشيد يسجل هدفاً ثانياً بعدها بدقيقة لكن الكرة مرت فوق العارضة ، وبعدها يتواصل الأداء في وسط الملعب لينتهي اللقاء بالتعادل بهدف لمثله.